La zancadilla a Jony que se quedó en nada

pamplona – No hay jornada en la que el aficionado no se vea contrariado por lo que sucede alrededor del nuevo artilugio, el VAR, y el partido del viernes entre Osasuna y Huesca no fue excepción. Quizás porque el encuentro resultó de lo más desgraciado para los rojillos y que la acción se produjo cuando los hombres de Arrasate estaban lanzados y seguros, y porque no hubo las protestas suficientes, la jugada pasó más inadvertida de lo que las imágenes expresan.

Jony se marchó de todos los defensas que le salieron a su paso por el flanco izquierdo –corría el minuto 54 de partido y el marcador sonreía al Huesca (0-1)– y, tras el último regate, con dosis de fortuna, superó a Pedro López. El defensa se giró contener al atacante de Osasuna, pero llegó tarde, porque el balón ya le había superado, como también lo estaba haciendo su rival. La zancadilla con la pierna izquierda fue clara –golpeó la derecha de Jony–, con lo que el osasunista cayó. Ni el árbitro, Pizarro Gómez, ni el responsable del VAR en el encuentro, Díaz de Mera, apreciaron nada punible en la acometida que concluyó en caída.

"No va a solucionar todos los problemas, sólo los claros y manifiestos. El árbitro de campo es el que toma siempre la última decisión", explicó Clos Gómez, director del proyecto VAR, a principio de temporada. "Si la jugada es gris se mantiene la decisión del árbitro de campo. La línea de intervención es alta, solo en las evidencias de error son muy claras es cuando entra el VAR".

El árbitro de campo no puede pedir el VAR, tiene que pitar como si no existiera. El árbitro que se encuentre en el VOR no podrá llamar a un árbitro de campo si tiene dudas de una jugada... Pero la zancadilla a Jony fue indiscutible.

La jugada. En las dos imágenes adjuntas se observa dos tomas distintas de la misma acción con unos instantes de margen. En ambas queda manifiestamente claro que Jony y el balón han superado al defensa del Huesca, Pedro López, y que éste interpone su pierna al rojillo, que después cayó.