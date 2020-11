Arrasate: "Si hemos ganado una vez en Barcelona, por qué no una segunda"

Pamplona – El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó ayer que su plantilla debe "creer" en el plan con el que salten al césped del Camp Nou para intentar vencer a un Barcelona "temible" en su estadio.

"Tenemos una ilusión terrible de mostrarnos como somos, siendo un equipo competitivo al que no es fácil de doblegar. Si lo has hecho una vez, por qué no la segunda", se preguntó el técnico rojillo en rueda de prensa sobre la posibilidad de sacar los tres puntos del feudo culé después de conseguirlo la temporada pasada.

Arrasate mencionó que para el encuentro de esta tarde (comienza a las 14.00 horas) se ha centrado en analizar "cómo hacerles daño, ya que, si vas a defender, es imposible. Siempre hay que tener la posibilidad de atacarles". "En el Camp Nou el Barcelona es un equipo temible", aseguró el preparador del conjunto navarro, que opinó que sus pupilos deben ejecutar el plan "a las mil maravillas" y que el Barca "no tenga el día" para poder sacar un resultado positivo.

Sobre la baja de David García por ser un contacto estrecho con un positivo en covid-19, el entrenador valoró su ausencia como "sensible", aunque remarcó que en esa posición cuenta con "jugadores suficientes".

Sobre el rival, Arrasate dijo que "el Barcelona es diferente" al que se enfrentó Osasuna en la penúltima jornada del curso pasado. "Veo un Barcelona mucho más eléctrico y veloz, y debemos tener en cuenta que todas las acciones nos llegarán más rápido", avisó el míster, que añadió que Osasuna deberá "ser valiente" para acompañar "unas transiciones perfectas", además de que todos los jugadores aparezcan en sus posiciones para apoyar a sus compañeros.

Arrasate también opinó sobre la reciente renovación de Roberto Torres hasta junio de 2023. "Estoy encantado. Es una buena noticia para él, para el club y para mí. Es un jugador diferencial y lo va a seguir siendo".

Sobre los puntos que acumula Osasuna (11 en 9 partidos), el entrenador rojillo indicó que, "mientras tengamos más puntos que jornadas, vamos bien, lo cual no quiere decir que nos conformemos con eso. Queremos más y vamos a trabajar por ello". La prueba, que Arrasate quiere mejorar: "El segundo tiempo ante el Huesca es el camino a seguir. Nuestro juego pasa por merodear el área rival y no dejar pensar al oponente. Somos menos vistosos que el año pasado, pero eso no me importa. Lo que quiero es que juguemos como en esa segunda parte y seamos más certeros".