Sabalza se defiende: "La gente que da el DNI ya sabe para qué lo hace"

"Nadie da el DNI con su firma para que haga lo que quiera. Seamos serios. La gente que lo da sabe perfectamente lo que hace". Así de rotundo se ha expresado Luis Sabalza sobre las acusaciones que sobrevuelan el entorno rojillo durante las últimas semanas en las que personas del entorno de la Junta han pedido el carnet de identidad para "la continuidad del presidente" y luego lo han usado para votar a los candidatos a compromisarios afines sin que el emisor lo supiese.

El presidente, que ha dado estas declaraciones tras recoger la Medalla de Navarra, ha pasado al ataque al insinuar que esto era una campaña de algunos candidatos que no tienen suficientes apoyos. "Hay alguno que parece que se ha dado cuenta de que no va a salir elegido y hace parecer que todo lo que hace la Junta directiva lo hace mal. Hemos hecho muchas cosas muy bien, pero nos han criticado por todo y nos han tirado los presupuestos. Somos de los pocos equipos que con esta pandemia ha dado resultados positivos".

"Lo que me llega es que parece que la Junta no se puede presentar.¿Solamente se puede presentar aquellos que no quieren que esté esta Junta? ¿No puedo perdile el voto a un amigo? Nos ha dado el DNI el que ha querido. Si alguien se siente presionado y piensa que está equivocado, va, vota y anula ese voto. Lo que me gusta es que se han presentado 900 compromisarios, pero lógicamente todos quieren salir y cada uno hace su campaña", terminó.