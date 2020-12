Arrasate: "Osasuna afronta un mes importante"

Jagoba Arrasate considera que Osasuna deberá ofrecer una buena versión para superar este domingo al Betis en El Sadar (16.15), pero entiende también que el equipo ya sabe cuál es la línea que debe seguir, la del último encuentro en casa ante el Huesca (1-1), en el que se hicieron méritos, juego y oportunidades más que de sobra para haber culminado la remontada.

"Tenemos una oportunidad de sumar y dar un salto en la clasificación. Es un partido importante, durante el año siempre hay fechas más importantes que otras y la de mañana es una", explicó el entrenador. "Tenemos ganas de hacer un buen partido y sumar tres puntos".

"Frente al Betis tenemos que empezar como terminamos en el último encuentro en casa", continuó Arrasate en la conferencia de prensa de este sábado tras el entrenamiento en Tajonar. "Nos hemos fijado lo que hicimos bien y en lo que hicimos mal el otro día contra el Huesca. No cambiar mucho de ese partido en casa y dar continuidad a ese encuentro".

Arrasate se refirió a los problemas para marcar. "Los últimos partidos estamos generando ocasiones, en los que encuentros que hemos perdido también hemos tenido nuestras oportunidades para marcar. Si generas, el gol acaba llegando. Tengo confianza en los delanteros y también en otros jugadores que llegan a esa línea de remate. También espero más eficacia que en otros encuentros".

El entrenador de Berriatua, que también valoró el regreso de David García -ausente en el partido frente al Barcelona al estar cumpliendo un periodo de confinamiento por contacto directo con un caso positivo de covid-, dijo que la baja de Jony abre la oportunidad para otros jugadores -"tenemos alternativas para jugar por la parte de fuera aunque sea con jugadores de características distintas"- y reconoció que afrontan un mes con trascendencia para el futuro del equipo. "Estamos ante un mes importante", ha asegurado. "Tenemos cinco partidos de Liga y uno de Copa. Si estamos a nuestro nivel, podemos sumar. Tenemos que empezar bien este mes".

"Del Betis no me dío", ha analizado al rival. "Tiene grandes jugadores y un entrenador contrastado, con experiencia en estas situaciones. El Betis este año ha sido capaz de ganar fuera, en Vitoria y Valencia. Mañana espero al mejor Betis. Para ganar mañana tendremos que dar la versión del mejor Osasuna".

El técnico también habló de las dos grandes novedades en la convocatoria, los delanteros Jonathan Calleri y Brandon Thomas. "Yo he sido delantero y soy de la opinión que un delantero hasta cojo puede hacer un gol, aunque este no es el caso", ha explicado sobre el atacante argentino. "Jonathan ha entrenado con el grupo a lo largo de la semana. Se le ve bien. Se le ve vuelto en el manejo y en los remates. Si lo comparamos con el Calleri que se lesionó en el partido con el Eibar, le faltan algunas cosas. Pero mañana mismo no puede ayudar".

Sobre Brandon, Arrasate valoró no sólo la aportación deportiva, sino también la anímica. "Ya sabéis cómo es Brandon, es alegría y energía. Es un jugador positivo y el equipo lo necesita. Es un jugador diferente. También viene un tiempo entrenando con todos, viene de una lesión grave, pero lo vemos para entrar en la convocatoria y en el contexto de un partido nos puede ayudar".