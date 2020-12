El 20% de los socios de Osasuna con derecho a voto ha participado en la elección de socios compromisarios

Un total de 2.453 socios han participado en la elección de representantes ante la Asamblea General. De los 11.815 socios llamados a las urnas han ejercido su derecho, bien presencialmente o bien mediante el voto por correo, un 20%.

El escrutinio de los votos se ha llevado a cabo durante esta tarde-noche en el Navarra Arena y ha concluido pasadas las doce de la noche. Del total de socios que han participado en la votación, 815 lo han hecho de forma presencial esta mañana en el Navarra Arena, mientras que 1.638 lo han hecho por correo, según los datos provisionales de la Junta Electoral al cierre del recuento. De ellos 56 se han considerado nulos por no cumplir alguno de los requisitos exigidos en la votación.

En total se habían presentado 947 candidaturas, una cifra histórica, porque hasta ahora lo habitual era que no hubiese elecciones en todos los millares al no presentarse 33 candidatos en algunos de ellos. Así ocurrió en 2016, donde no hubo elecciones en uno de los 10 millares en liza; también en 2012, donde solo hubo elecciones en 7 de los 12 millares o en 2008, cuando fue necesario votar únicamente en 7 de los 13 millares.

La mayor participación hasta la fecha en unas elecciones de este tipo la ostentaban las elecciones de 2016 cuando cerca del 10% de los socios acudió a las urnas para elegir a los socios compromisarios. Entonces fueron a votar 919 socios, una cifra que se ha visto superada ampliamente en la convocatoria de hoy. En 2012 votaron 398 socios, lo que significaba un 5,86% del censo. Una cifra similar a la que se produjo en las elecciones de 2008.

Consulte los PDF con los resultados:

