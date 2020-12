Un plácido debut para la directiva de Osasuna

La polémica generada por las elecciones de los socios de la asamblea de Osasuna se está alimentando con ganas en las redes sociales, y la confrontación y buena parte de la crítica parece ahí condenadas a quedarse, porque el debate ha quedado hurtado en el club.



Luis Sabalza tiene el control absoluto de la asamblea, coro apropiado y aislamiento feliz, manos libres para que todo lo que emane de su junta sea bendecido. El exceso en las formas, la estrategia para abrumar con la captación de los votos, deberá tener una explicación en el fondo. No cabe duda de que el año del centenario ha ofrecido episodios para la historia y uno de ellos es el planificado control de la asamblea por parte de los dirigentes, hecho inaudito y motivo de preocupación para los que no forman parten de la nueva doctrina, la del sabalzismo.

Aunque hay críticas y diatribas en las redes sociales –ese mundo peculiar que aguanta todo, incluso embozados que dicen cualquier cosa creyendo que eso es ir a pecho descubierto–, solo habrá revisión de las circunstancias de las elecciones si se dan pasos fuera de ese foro de encuentro digital y el presidente de la Federación de Peñas, Benjamín Rekarte, de acuerdo con la junta de la federación, es el único que está dando pasos públicamente para que este sencillo proceso electoral por lo menos se revise. Es decir, nadie se debería sentir molesto porque se observara con detalle el voto por correo –si ofrece garantías–, uno de los puntos calientes de las elecciones, que en las maneras para su consecución ha sentado mal a un sector de los socios, que así lo han expresado. El Instituto Navarro del Deporte ya conoce las quejas y Rekarte quiere mantener una reunión con sus responsables. Que la maquinaria del club, el uso de los datos que posee la entidad, se haya puesto al servicio de los intereses de la junta es otro asunto que está sobre la mesa –la protección de los datos–, aunque tradicionalmente en este club centenario los que han estado dentro han tenido más facilidades para muchas cosas.

Ante la justicia ordinaria se tendrá que denunciar cualquier irregularidad, que es el ámbito de actuación en el caso de un club privado.

La nueva asamblea de Osasuna tiene la obligación de estrenarse antes de final de año y, como sus reuniones deben ser en día de partido, el 31 de diciembre, el día de la visita del Alavés, habrá debut. Osasuna debe aprobar antes de final de año las cuentas del curso pasado y el presupuesto para esta temporada; de no hacerlo así, incurrirá en una conducta sancionable por parte de la Liga. En los próximos días, el club realizará la convocatoria para los socios, ya que tiene 15 días de plazo hasta la fecha de celebración de la asamblea.

El siguiente trabajo importante tendrá que ver con el cambio de los estatutos. El artículo 39 afirma: "El mandato del Presidente tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido por otro periodo igual y al finalizar el mismo, no podrá presentarse a otro mandato consecutivo". Sabalza ya ha dicho que ha cambiado de opinión y que, tras anunciar que éste iba a ser su último mandato, se siente con fuerzas para abordar otro proyecto de cuatro años. Aunque se trata de un cambio de los estatutos, no cabe duda de que este es un asunto con miga.

La revisión del artículo de los estatutos que hace referencia al preaval –que aboca a una sociedad anónima deportiva encubierta–, la recompra del patrimonio –el desembolso que habrá que hacer–, la distinción de socio y abonado, son algunas de las cuestiones que también han planteado los socios en las semanas previas a las elecciones y que ya se verá si tienen cabida en el nuevo tiempo de la nueva asamblea.

estatutos

LA ASAMBLEA GENERAL Deliberaciones. Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente, quien señalará los turnos de intervención y someterá el tema de votación cuando los considere suficientemente debatido.

Mayoría. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos emitidos presentes o representados, teniendo el Presidente voto de calidad.

Votos y urnas. Será obligatorio depositar los votos facilitados, para un mejor recuento de votos y transparencia, los votos denominados SI -NO-EN BLANCO, figurarán en castellano y en euskera, serán diferentes cada año e indicará qué punto del orden del día se refiere. Los votos serán depositados en urnas transparentes habilitadas al efecto que estarán al lado de la presidencia y se depositarán en todos los puntos del orden del día que requieran votación, una vez depositados, se seguirá con el orden del día, mientras el recuento lo realicen tres socios elegidos al azar de entre los socios compromisarios presentes, quienes a solicitud del presidente darán los resultados.

Mayoría de dos tercios. En los casos de autorización para gravar o enajenar bienes inmuebles, emitir títulos de deuda, modificar estatutos o tomar dinero a préstamo los acuerdos correspondientes se tomarán por mayoría de dos tercios de votos emitidos presentes o representados, pudiéndose facultar a la Junta Directiva con el límite establecido en el artículo 23, 2 f) de los presentes estatutos y en la forma que se establezca en el citado artículo

Persona 'non grata'. Declaración de persona "non grata": La Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva o de sus socios compromisarios, podrá declarar como persona o personas non grata-s, a personas físicas y jurídicas que atenten gravemente contra el buen nombre del Club Atlético Osasuna. Esta declaración les prohibirá de ser socios y el acceso a las instalaciones del Club. La presentación debe de ser por el 10 % de los socios compromisarios y deben ser aprobados por mayoría simple.

Su composición. Además de los 396 socios elegidos, la asamblea se compone de la junta directiva, los cien socios más antiguos que manifiesten de forma expresa su voluntad de ser socios compromisarios y los ex presidentes con más de un año de mandato que no hayan perdido la condición de socio.