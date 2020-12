Brandon se viste de rojo un año después

Pamplona – Brandon Thomas (Cala d'Or, Baleares, 4/2/1995) volvió a defender la elástica de Osasuna en un partido oficial casi un año después de la última vez. El atacante balear actuó ayer de inicio en el debut copero de los rojillos contra el Tomares sevillano en La Cartuja, algo que no ocurría desde el 19 de diciembre del pasado año, cuando también jugó de inicio ante el Lorca Deportiva (marcó además el primero de los tres goles que el cuadro navarro endosó al murciano) en la pasada edición de la misma competición. Sin duda, una gran noticia para el jugador, que reapareció nueve meses después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afectación en el menisco.

El delantero de Osasuna vio ayer la luz al final del túnel de manera definitiva. Aunque ya había entrado en las convocatorias de Arrasate en los dos últimos compromisos ligueros del conjunto rojillo, no fue hasta ayer cuando tuvo la oportunidad de saltar al campo otra vez con la camiseta del equipo navarro. Entre medias, una cesión al Girona en el pasado mercado de invierno, una grave lesión de rodilla y un duro proceso de recuperación.

"La verdad es que estoy supercontento porque, después de nueve meses sin poder disputar un partido por la grave lesión que tuve, he podido volver a jugar gracias a los servicios médicos del Girona y de Osasuna", explicó Brandon al término del partido en declaraciones facilitadas por el departamento de comunicación del club. "El proceso se ha hecho largo y pensado, pero a día de hoy estoy jugando de nuevo", insistió, añadiendo que "estoy contento por reaparecer y por la victoria del equipo, que la necesitábamos, y con la esperanza de poder tener más minutos".

Penalti birlado El atacante balear disputó el partido completo y, aunque no marcó, completó una buena actuación después de tanto tiempo sin minutos en ninguna competición oficial. Se ofreció a sus compañeros, corrió como lo hacía antes de su lesión, fue al choque cuando tuvo que hacerlo y, entre otras muchas cosas, provocó un penalti en la primera mitad, cuando el marcador todavía no se había movido, que el árbitro convirtió incomprensiblemente en una falta al borde del área (en la Copa no hay VAR para revisar las acciones).

Brandon demostró de esta forma que está completamente recuperado y se convierte en otra alternativa más para Jagoba Arrasate, una buena noticia para el técnico en la situación más crítica desde su aterrizaje en el banquillo de Osasuna hace ya dos años y medio. El delantero rojillo explicó sobre el partido de ayer que "veníamos de una dinámica no muy positiva en Liga y queríamos ganar y dejar buenas sensaciones". "Necesitábamos un partido completo porque, a pesar de que era un rival de inferior categoría, sabíamos que iba a ser complicado por su ilusión, pero el equipo ha jugado muy bien y me voy muy contento por mí y porque los que participan menos también han hecho un buen papel", completó Brandon, que volvió a vestir de rojo casi un año después.