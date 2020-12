Osasuna: 13 partidos, 11 puntos

Osasuna no consigue salir del laberinto en el que se halla perdido desde hace mucho tiempo y frente al Villarreal, un contrincante con poderío y calidad, se sumó una nuevo revés. Pese a que queda más de una vuelta por delante –los rojillos llevan trece encuentros porque deben recuperar el de la cuarta jornada con el Granada–, asumir que las cuentas para la permanencia por ahora no salen no es sino entender la dimensión del reto que viene, que hay que intentar que de mayúsculo no pase a ser gigantesco, ciclópeo.

Osasuna tiene tiempo para la lograr la permanencia, que el asunto principal ya exige respuestas muy pronto, pero al objetivo no se le pueden dar más largas. El equipo de Arrasate logró en seis jornadas diez puntos y en siete lleva uno. Teniendo en cuenta que se cumple un tercio de campeonato, lo que resulta claro es que a este ritmo, la proyección de puntos habla de 33 a final de temporada y que así no hay quien se mantenga en Primera División.





Osasuna tiene unos cuantos jugadores fuera del estado de gracia habitual –falta de bríos y también de chispa en el juego se dan la mano en ellos– y el entrenador no acaba de dar por ahora con la llave del equipo, a pesar del inicio fantástico y rendimiento superior del grupo. Ahora lo que destaca es que, por ejemplo, en los dos últimos encuentros se han encajado seis goles y no hay reacción que se sostenga así.

Los rojillos tampoco tienen tiempo de lamentarse y, más bien, se deben lanzar a ponerse manos a la obra.

Los jugadores se ejercitaron ayer en Tajonar entre la niebla y hoy lo vuelven a hacer a puerta cerrada como entrenamiento único previo al partido de mañana ante el Elche (17.30 horas). Arrasate tiene motivos para hacer cambios y alguno será obligado. Aridane vio la cartulina roja y deberá guardar un encuentro de suspensión. El relevo natural del central canario es Unai García, que estará junto a David García en el eje de la zaga. También habrá que esperar a la decisión que adopte el entrenador con Juan Cruz. El lateral fichado precisamente del Elche fue el damnificado tras la recomposición de equipo que hizo el entrenador por la expulsión de Aridane y fue cambiado a los 24 minutos. El lateral no ha tenido un buen aterrizaje en Osasuna, pero varios jugadores más viven momentos poco felices.

Osasuna viaja hoy por la tarde a Elche en vuelo chárter y mañana, después del partido, regresará a Pamplona para disfrutar de un par de días de descanso como únicas vacaciones de Navidad –hay partido con el Alavés el día 31–.

El Elche le lleva a Osasuna tres puntos –tiene 14 en la clasificación– y cederle más terreno a un rival directo por la permanencia empezaría a convertirse en un problema muy gordo.

los datos

Hoy, a puerta cerrada. El equipo se entrena hoy desde las 10.00 a puerta cerrada en Tajonar.

Viaje esta tarde. La expedición de Osasuna se desplaza esta tarde a las 18.30 horas en vuelo chárter hasta Alicante para completar en autobús el viaje a Elche. El regreso a Pamplona será tras el partido de mañana (17.30).

El Elche, a tres puntos. El Elche, rival mañana de los rojillos, tiene 14 puntos en la clasificación.

La salvación, igual. La salvación también se sitúa a 14 puntos. Cuatro equipos tienen esa misma puntuación.