Osasuna se enfrentará al Unió Esportiva Olot en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey el 6 de enero a las 19 horas

La UE Olot, del grupo tercero de Segunda B, recibirá en su campo al Club Atlético Osasuna en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras derrotar este miércoles al Poblense 1-2 en el partido disputado en el estadio municipal de Sa Pobla (Mallorca).





BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!! Quina manera d'acabar l'any, un any complicat i duríssim per a tots. Sou collonuts, família! Aquesta @UEO1921 no té sostre!#PoblenseOlot #CopadelRey #AmbGanesDeMés pic.twitter.com/4D8tuciBuL