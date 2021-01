Osasuna entrena pensando en otro vital partido

La plantilla de Osasuna ha regresado esta mañana a los entrenamientos sin tiempo casi de digerir la amargura por el empate frente al Alavés. Los rojillos han comenzado en el primer día del año a preparar el encuentro de este domingo frente a la Real Sociedad en San Sebastián.

Como corresponde a los días postpartido, los jugadores se ejercitaron por grupos. En el de los que no participaron ante el Alavés, estuvo Roncaglia, que no completó el trabajo y sigue recuperándose de sus molestias. Darko no saltó a los campos de entrenamiento de Tajonar.

Rubén tampoco ha participado en el entrenamiento al haber sufrido ayer en El Sadar una fractura transversal sin desplazamiento de la base del cuarto y quinto metatarsiano de la mano derecha

Con los titulares, la mayor novedad fue la presencia de Lucas Torró, que continúa también con su recuperación sin fecha para el retorno.

Osasuna contará para el encuentro del domingo en Donosti con las bajas seguras del meta Rubén Martínez, expulsado frente al Alavés, y de Oier, que vio ante los vitorianos la quinta amarilla y deberá cumplir un partido de suspensión, como el portero rojillo.

La plantilla de Osasuna ha sido sometida esta mañana a los correspondientes test y este sábado Arrasate decidirá la convocatoria para ir a San Sebastián, donde se ponen en juego tres puntos vitales.