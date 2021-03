Jon Moncayola: "Llevo en Osasuna toda la vida y en principio estaré aquí muchos años más"

Canterano, de la casa, y con la idea de hacer carrera en el club de su tierra. Así se muestra Jon Moncayola en una entrevista concedida al programa Fuera de Juego, de Radio Euskadi, en el que trató temas de la actualidad, como el próximo compromiso de Osasuna ante el Huesca, así como futuros, como su continuidad en el club o el próximo Europeo sub21, torneo para el que ha sido convocado recientemente.

Sobre las palabras de Braulio, en las que aseguró que el club apostaría por su renovación, Moncayola, que admite haber oído algo, señala que tiene "contrato hasta 2024, llevo toda la vida y en principio estaré aquí muchos años más, así que tranquilidad".

Sobre la próxima cita liguera de Osasuna ante el Huesca, un partido importante para los intereses de ambos equipos, el navarro comenta que "si ganamos al Huesca tocaremos con las manos la permanencia, pero el Huesca está jugando bien y será un partido complicado", en una temporada en la que todo "han sido todo malas noticias: calendario muy apretado, muchas lesiones, ahora el COVID... El equipo siempre ha estado por encima de todo. Lograr la permanencia será un alivio y un motivo de celebración" en el año del Centenario.

Nadie se olvida del bache que atravesó la entidad rojilla, que llegó a encadenar trece jornadas consecutivas sin perder. Un bache en el que la clave del resurgir de Osasuna ha sido "la confianza. Braulio y la directiva han estado acertados confiando en el grupo, en Arrasate y no trayendo demasiados jugadores en el mercado invernal".

Jon Moncayola vive su segunda temporada como jugador de la primera plantilla rojilla. Ha disputado 53 partidos, 36 de ellos como titular. "Desde el primer día, Arrasate me dio la confianza que necesita un chaval que sube al primer equipo. Me dijo las cosas claras. Al principio me ponía muy nervioso con solo calentar. Ha sido un proceso en el que he aprendido mucho", reconoce un Moncayola que admite que "Arrasate tiene la culpa del salto que he dado como futbolista".

"El día del debut ante el Leganés casi no me atreví a hacer nada. Estaba más pendiente de no hacer nada extraño que algo bien. Poco a poco me he ido soltando", rememora Moncayola, que añade que "de pequeño era delantero pichichi, pero desde que llegué a Osasuna fui reconvirtiéndome a mediocentro. He metido un par y ojalá meta más, pero en Primera es más complicado llegar a posiciones de gol".

En el seno de la afición rojilla se habla de Jon Moncayola como el relevo de Oier y Puñal, palabras mayores para un jugador que apenas lleva dos cursos en la élite, ya que "aún quedan muchos años para llegar a esas edades y estar al pie del cañón. Ojalá llegar en la forma física que tienen ellos. Estoy aprendiendo mucho de Oier", señala.

"Adrián y Rubén García me han hablado de Europeos y Olimpiadas, que son experiencias muy bonitas. Me alegro mucho porque Pedro Perro, Pedri o Bryan hayan dado el salto a la absoluta", concluye Moncayola.