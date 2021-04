Estreno de la nueva megafonía de El Sadar

Pamplona – El partido que ayer disputó y ganó Osasuna contra el Valencia en El Sadar (3-1) sirvió de estreno para la nueva megafonía del estadio, otro paso más hacia la finalización de la reforma del recinto. Después de las exitosas pruebas de la jornada del martes, en las que varios operarios se encargaron de comprobar su buen funcionamiento, el de ayer fue el día elegido para su puesta de largo en un partido oficial.

Para empezar, sirvió para acompañar la reivindicación de Osasuna y Valencia contra la Superliga. Ambos equipos saltaron al terreno de juego con unas camisetas reivindicando la importancia de ganarse las cosas en el campo y no en los despachos, a lo que se añadió el himno de la Champions sonando a todo trapo en El Sadar. El speaker de Osasuna añadió además de viva voz que hace 15 años los rojillos ya se ganaron el pase a la previa de la Liga de Campeones al derrotar al Valencia en Pamplona. Toda una declaración de intenciones.

Pero no fue el único himno que sonó ayer en El Sadar. También se escuchó el de Osasuna, interpretado por Serafín Zubiri, aunque solo al final del partido, porque al inicio sonó Thunderstruck de AC/DC, mientras que cuando iba a comenzar la segunda parte fue el turno del No hay tregua de Barricada. Y no la hubo.