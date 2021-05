Juan Pérez: “Siento Osasuna como mi casa”

Pamplona – El portero de Osasuna Juan Pérez (Almudévar, Huesca, 15/7/1996) aseguró ayer que trabaja "cada día para poder jugar el fin de semana". Lo hizo en la conferencia de prensa en la que habló de la ampliación de su contrato con el club navarro hasta junio de 2024, asunto zanjado y anunciado la pasada semana.

"Estoy muy feliz de seguir en el club que me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional y siento esto como si fuera mi casa", comentó el canterano rojillo. "Tenemos una gran relación todos los porteros y una competencia muy sana. Estoy súper orgulloso de compartir portería con ellos", opinó Juan Pérez sobre sus dos compañeros en la portería rojilla, Sergio Herrera y Rubén Martínez, los dos guardametas de la plantilla profesional de Osasuna.

El de Almudévar indicó que, a diferencia de otras posiciones, entrar en la portería es algo complicado porque "solo juega uno y, si no hay lesiones ni sanciones, no se suele cambiar", motivo por el que aseguró que "es difícil ir cogiendo esa continuidad". Sin embargo, el cancerbero oscense de Osasuna destacó que el hecho de ir contando con más minutos hace que el jugador vaya ganando "en tranquilidad, en acciones del juego y de otros futbolistas de los que aprendes muchas facetas del juego". "Realmente se sigue aprendiendo hasta el último año de tu carrera. Creo que he mejorado en madurez, mentalmente y en aspectos del juego para no precipitarme en ciertas acciones", explicó sobre su evolución a lo largo de las tres últimas temporadas.

Sobre el partido del sábado contra la Real Sociedad, el último de la temporada y en el que el rival de los rojillos se juega su clasificación para la Liga Europa, dejó claro que "vamos a salir a luchar por la victoria. Queremos quedarnos con un buen sabor de boca en una temporada en la que hemos vivido situaciones difíciles y debemos darle valor a cómo estamos ahora".

Por su parte, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, valoró las virtudes de Juan Pérez: "Creo que encarna muchos de los valores del club. Es un compañero excelente juegue o no juegue, entrena increíble y ha progresado mucho a nivel tanto personal como deportivo, algo que ha propiciado esta renovación. Quiero darle las gracias por su comportamiento diario más allá de lo que haga cada domingo. No pone ni una mala cara ni un mal gesto juegue o no juegue, anima al resto de la plantilla y, cuando le toca jugar, cumple". / Foto: