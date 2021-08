Osasuna contactará este miércoles con los socios agraciados en el sorteo de entradas para el partido ante el Espanyol

A lo largo de la tarde de este marte se ha efectuado el sorteo de las localidades para el encuentro de la Jornada 1 de LaLiga ante el R. C. D. Espanyol. En total se han inscrito 10.161 socios en el sorteo, de los que 7.700 han sido agraciados. Además de estos, hay que sumar el aforo de palcos de empresa, que también se reducen en la misma proporción que el público pero no se sortean, palco presidencial, etc, por lo que en la primera jornada El Sadar habrá alrededor de 8.000 espectadores.

SABER MÁS Así se repartirán las entradas para los socios en los dos próximos partidos de Liga

El sorteo se ha realizado individualmente por cada uno de los sectores del estadio. En cada uno de los sectores el personal de oficinas ha ordenado a todos los inscritos en el mismo orden en el que se sientan en el estadio. Con la ayuda de un programa informático se ha realizado individualmente en cada sector la elección del número desde el que comenzar, que en cada caso es distinto. A partir de ese número se han asignado los asientos disponibles en el sector de forma consecutiva.

Con esta medida se pretende beneficiar en la medida de lo posible a los grupos familiares o de amigos para que puedan regresar al estadio de forma conjunta. Es decir, si tres miembros de una familia se sientan juntos en la misma fila del estadio han entrado de forma conjunta al sorteo y lo normal, salvo que la extracción del número en el sorteo haya partido el grupo, es que o todos hayan sido agraciados o todos se hayan quedado sin entradas. Y, además, las tres entradas que se les asignarán para el sábado serán consecutivas, por lo que se sentarán en la misma fila o en posiciones cercanas, de tal forma que los adultos puedan mantener el control de los menores, en la medida de lo posible.

Para mantener la distancia de seguridad en el estadio se ha comprobado que en las curvas se pueden habilitar menos asientos, en proporción, que en el resto de zonas, motivo por el cual se ha decidido destinar los sectores de la afición visitante (403 y 303) a estas personas, por lo que socios de cualquiera de las curvas del estadio podrán recibir entradas de estos dos sectores. Con esta medida se procura que no se vean más penalizados que el resto de socios en el sorteo.

El procedimiento para el reparto de entradas a partir de ahora será el siguiente. Mañana, con el listado ya confeccionado, el club procederá a enviar un SMS a los socios agraciados en el sorteo. A aquellos de los que no disponga del teléfono móvil se les avisará por correo electrónico. Así, este miércoles día 11 los socios conocerán ya si tienen o no entrada para el encuentro ante el R. C. D. Espanyol. Para evitar confusiones, ya que hay varios socios que comparten el mismo teléfono, el SMS indicará con claridad el número del carnet al que le corresponde la entrada.

A partir de ahí, entre el propio miércoles día 11 por la tarde y el jueves día 12 por la mañana, todos los socios agraciados recibirán en su buzón de correo electrónico la entrada para el encuentro. No deberán realizar ninguna gestión adicional, sino que será el propio club el que les haga llegar sus entradas, que irán marcadas con el nombre de la persona agraciada, las puertas de acceso, sectores, asientos y también el horario de entrada al Sadar. En el caso de producirse alguna incidencia con el envío de la entrada o si ocurre que algún menor resulta agraciado en el sorteo pero no tiene persona adulta responsable que se haga cargo, el club atenderá a los interesados en socios@osasuna.es

Segunda jornada ante el Celta

En cuanto a la segunda jornada de Liga ante el R. C. Celta de Vigo, las inscripciones están abiertas desde el pasado jueves en el Área del Socio. Desde este jueves día 12, también se atenderán inscripciones por vía telefónica en el 948152636 y presencialmente en las oficinas del club de 9.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 16 de agosto a las 12 horas. En ese momento se cerrará el proceso y se procederá a la confección de las listas y, posteriormente, al sorteo.

El club solicita a sus socios comprensión en estas primeras jornadas ya que todos los sistemas, aunque se han probado durante semanas, se utilizan a esta escala por primera vez estos días. El proceso tanto de sorteo como de asignación de localidades no es sencillo y aunque el club confía en que sea satisfactorio en esta primera jornada, tratará de ir mejorándolo a medida que avance la temporada.