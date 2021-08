Así se repartirán las entradas para los socios en los dos próximos partidos de Liga

El Gobierno de Navarra ha tomado la decisión este martes de permitir un 33% del aforo en el estadio de El Sadar en los partidos de Liga ante el R. C. D. Espanyol y R. C. Celta de Vigo correspondientes a las jornadas 1 y 2 de la temporada 2021-2022. El club ha manifestado que acata las normas dictadas por las autoridades sanitarias, aunque espera que en próximas fechas la situación pueda mejorar y, con ello, aumentar el porcentaje de aforo permitido, que puede llegar hasta el 40%, según el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud, entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas.

Como ya se comunicó durante el proceso de renovación de los carnets de socio, el reparto de entradas se hará mediante sorteo previa inscripción de los interesados. El club ha habilitado un sistema de inscripción en el Área del Socio mediante el cual los socios pueden mostrar su disposición a acudir a los encuentros y participar en el sorteo de las localidades.

Los socios pueden inscribirse en tantos partidos como deseen, aunque los agraciados en un partido serán los últimos en tener opciones de cara al siguiente o siguientes encuentros hasta que todos los socios de un sector hayan podido disfrutar de algún encuentro. También se podrá inscribir tanto de forma presencial en las oficinas (en horario de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 jueves y viernes) como en el teléfono 948152636 (en idéntico horario). Las oficinas permanecerán cerradas el sábado y el domingo, aunque el Área del Socio de la web permitirá las inscripciones hasta primera hora del lunes.



¿Desde cuándo puedo inscribirme?

El sistema se habilitará este jueves en un horario que se comunicará a lo largo del día. Por lo tanto no será posible inscribirse hasta que el club no comunique el inicio del proceso. El orden de inscripción no influye en la posibilidades de éxito en el sorteo, dando igual que la inscripción se haga antes o después. Para inscribirse en el sorteo solo es necesario pulsar el botón correspondiente al encuentro en cuestión en el Área del Socio en una zona que se habilitará y que estará claramente visible y los datos del socio quedarán registrados. El sistema confirmará la inscripción de forma inmediata. Por teléfono o de forma presencial se requerirán los datos de cada socio. La inscripción para el partido ante el R. C. D. Espanyol permanecerá abierta durante jueves, viernes, sábado y domingo.



¿Cómo se va a realizar el sorteo?

La semana que viene se procederá al sorteo, que se realizará por sectores, para que los socios puedan ir al mismo sector por el que han pagado su carnet. En cada uno de los sectores se realizará un sorteo. Una vez inscritos los socios, e independientemente del número que el sistema haya asignado al socio en el registro, el club ordenará a todos los interesados en ese sector por orden de colocación habitual en el estadio desde la primera fila hasta la última del sector (Por ejemplo, en el sector 308, suponiendo que todos los socios estuviesen inscritos, se ordenaría la lista como fila 1, asiento 1; fila 1, asiento 2; fila 1, asiento 3, etc).

En el sorteo se decidirá en cada sector un número desde el que empezar a asignar asientos hasta el tope de aforo permitido. (Por ejemplo, si el número que sale en el sorteo es el 26 y hay 100 entradas para ese sector, los agraciados irían del 26 al 125). De esta forma quienes vayan habitualmente juntos al estadio, ya sean familias, amigos, peñas u otros colectivos, tendrán la oportunidad de seguir acudiendo juntos al estadio. Y además, dará igual si la inscripción de todos los miembros del grupo familiar o de amigos se hace al mismo tiempo o en horas y días diferentes, ya que si se sientan habitualmente juntos en el estadio, irán juntos en el sorteo. De la misma forma, la asignación del asiento se hará siguiendo este mismo criterio, de tal forma que todos estos grupos puedan sentarse de forma consecutiva, respetando la distancia de seguridad, en El Sadar. En cualquier caso el número con el que se inicia y se finaliza un sorteo, algo que depende del azar, puede partir en algunos casos grupos familiares o de amigos, ante lo que el club pide cierto grado de comprensión a sus socios en una situación que no resulta sencilla de gestionar.

Entre cada asiento ocupado habrá varios vacíos para respetar la distancia de seguridad. Lo habitual será un asiento ocupado y dos vacíos. Los grupos familiares o de amigos también deberán respetar esa distancia, pero si habitualmente se sientan juntos en la misma fila en el estadio, sus asientos se asignarán de forma consecutiva, para garantizar que puedan disfrutar del encuentro de una forma similar a como lo hacían anteriormente.

¿Cómo me llega la entrada?

Una vez realizado el sorteo se comunicará el resultado del mismo y se enviará a la dirección de correo electrónico de cada socio la entrada para el encuentro. Es importante presentar dicha entrada en el acceso al estadio, así como el DNI y el carnet de socio, aunque el documento que permitirá el acceso es la entrada que enviará el club y no el carnet. Las entradas son, mientras dure esta situación sanitaria, intransferibles, por lo que son nominales y solo pueden ser disfrutadas por el socio titular del abono. El acceso al estadio se realizará de forma escalonada. Las entradas contendrán la información sobre los horarios de acceso para cada uno de los sectores y en los accesos se comprobará la identidad de los asistentes.

¿Qué pasa si no me toca o si no me inscribo?

Los socios que no resulten agraciados en el sorteo y también aquellos que voluntariamente decidan no participar en los sorteos mientras haya restricciones de aforo, tendrán derecho a la devolución de la parte proporcional del abono. Esto se producirá a final de temporada, y el club dará la opción de recibir la devolución en metálico o emplearla en la compra del carnet de la siguiente temporada. El importe a devolver se calculará dividiendo el importe pagado por el socio entre el número total de partidos que se incluyan finalmente en el abono (Liga y Copa, si la Junta Directiva decidiese esa opción y llegasen a disputarse partidos en El Sadar), y ese importe se multiplicará por todos los partidos que el socio no haya podido disfrutar. Lógicamente, no se devolverá ningún importe por aquellos partidos no disfrutados voluntariamente por el socio en los que el aforo sea ya del 100%.

¿Cuáles son las normas que debo cumplir?

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, siendo recomendada la mascarilla FFP2, y no se permitirá comer ni fumar durante los encuentros. Los espectadores deberán permanecer sentados en todo momento y se recomienda permanecer en el asiento durante el descanso.

El acceso al estadio se producirá de forma escalonada en los tiempos que determinará el club con las autoridades sanitarias para evitar as aglomeraciones en el exterior del recinto. Este aspecto es especialmente importante para el buen desarrollo del encuentro.

La inscripción en el sorteo supone la aceptación de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno de Navarra y también las que establezca el propio club. Su incumplimiento dará lugar a la expulsión del estadio sin posibilidad de reclamar la devolución del importe. Quienes resulten agraciados en el sorteo no podrán renunciar posteriormente a la entrada ni reclamar la devolución del importe.

El club no solicitará ningún certificado de vacunación ni pruebas COVID en el acceso, por lo que todos los socios podrán acceder en igualdad de condiciones, incluidos los menores de edad. En cualquier caso, es obligatorio que los socios, en el uso de su responsabilidad, se abstengan de participar en los sorteos o de acudir a los encuentros si presentan síntomas compatibles con el COVID-19, han estado en contacto con positivos COVID o personas con síntomas 10 días antes del encuentro o tienen la obligación de permanecer en cuarentena.