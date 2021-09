Osasuna Promesas empieza con triunfo

Osasuna Promesas 2

Tropezón 0

OSASUNA PROMESAS Darío, Ibaider, Rabadán, Aimar Oroz, Pau (Jony, m.61), Xabi, Joel (Ibáñez, m.63), Eneko, Yoldi, Irurita (Diego Moreno, m.73) y Mutilva.

TROPEZÓN Mario, Picón, Álex Díaz, Perujo, Javi Delgado (Ortega, m.80), Fresno, Pala (Sergio, m.68), Javi Gutierrez, Higuera, Adrián y Vía (Merino, m.85).

Goles 1-0, m.44: Joel (p); 2-0, m.90: Jony.

Árbitro Adrián Calvo Martínez, acompañado por sus asistentes David Losantos y Jorge Ruiz. Amonestó a los visitantes Álex Díaz, Vía, Sergio y Javi Delgado y a los locales Ibaider y Joel.

Estadio Tajonar.

Volvía el fútbol a Tajonar y lo ha hecho con un triunfo del filial rojillo que venció por dos goles a cero al Tropezón. Un tanto al filo del descanso de Joel Rodríguez y otro de Jony en el tiempo añadido de la segunda mitad completaron la victoria de los de Santi Castillejo.

Salieron más enchufados los locales que vieron como Pau y Aimar desperdiciaban dos ocasiones claras para ponerse por delante. El encuentro se equilibró, y cuando parecía que el choque se iba al descanso con el resultado inicial, Ander Yoldi, autor del último gol en la extinta Segunda División B, era derribado dentro del área, y Joel Rodríguez transformó desde los once metros la primera diana en esta nueva Segunda RFEF.

Tras la reanudación, de nuevo los rojillos llevaron la iniciativa y dispusieron de ocasiones claras para para poder cerrar el encuentro, pero no fueron capaces de acertar ante el marco defendido por el meta ex rojillo Mario Fernández.

Los cántabros apretaron, pero ya en el tiempo añadido, aprovechó Jony un contragolpe para sellar el primer triunfo de los hombres que entrena Santi Castillejo. El próximo fin de semana, el conjunto navarro se medirá al Laredo en tierras aragonesas para confirmar el buen inicio de temporada. Por su parte, el Tropezón tratará de resarcirse de esta derrota en casa frente al Gernika.

Castillejo: "Nos tenemos que exigir mucho más"

El entrenador del conjunto rojillo Santi Castillejo mostró su inconformismo a pesar de conseguir los tres puntos en su vuelta a la competición doméstica: "Los tres puntos son lo mejor, y la portería cero, pero no me voy nada contento del partido porque no hemos demostrado nada de lo que hemos demostrado durante la pre temporada. La primera parte sí que hemos tenido el balón, pero con poca verticalidad, y ellos prácticamente no han tirado a puerta, pero nos tenemos que exigir mucho más". Para concluir, afirmó que "o mejoramos, o vamos a sufrir. Hay que ser críticos con nosotros mismos".