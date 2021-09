Más aforo en El Sadar

Osasuna está a la espera de que se determina cuál será el nuevo aforo de El Sadar para los próximos encuentros de Liga. Esta semana se vuelve a analizar por parte del Gobierno de Navarra –el departamento de Salud– la situación en la que se encuentra la pandemia en la comunidad y se adoptarán nuevas medidas acordes con el escenario, cada vez mejor, menos grave en cuanto a casos.

El club rojillo está a la espera de que se determine el nuevo aforo de El Sadar, que pasó al 60% tras la decisión de las autoridades sanitarias de hace un mes –antes estaba en el 33%–. El estadio pamplonés tuvo durante todo el mes de septiembre capacidad para 14.000 espectadores, cifra que no se alcanzó ya que asistieron ante el Valencia 13.940 aficionados y frente al Betis 13.728 espectadores. El Sadar tiene una capacidad máxima para 23.576 espectadores –22.722 corresponden a las localidades generales– y a partir del aforo que se permita se determinará su hay cabida sin restricción para los 20.104 socios con los que cuenta este año el club.

A la espera de las nuevas decisiones, Osasuna abrió hace el miércoles de la semana pasada la inscripción para el sorteo de entradas entre los socios para el próximo partido, el del sábado frente al Rayo Vallecano (14.00). El plazo para apuntarse termina mañana. Osasuna advirtió la semana pasada que "la entidad rojilla espera que el aforo autorizado sea elevado en los próximos días en vista de la evolución favorable de la pandemia. En cualquier caso, para optar a la entrada para el partido ante el Rayo Vallecano continuará siendo necesario inscribirse previamente en un sorteo a través del Área del Socio de la página web del club".

Todos los socios tienen la oportunidad de optar al sorteo durante estos días, independientemente de que hayan asistido a partidos anteriores o no. Lógicamente tendrán más opciones en cada sector quienes no hayan acudido todavía frente a quienes hayan visto alguno de los cuatro anteriores, pero haber asistido anteriormente no implica que los socios no puedan participar en los sorteos.