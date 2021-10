Osasuna abre los entrenamientos

Osasuna ha anunciado esta tarde que volverá a abrir a los aficionados las puertas de Tajonar a los entrenamientos del primer equipo. "El próximo martes día 12, día en el que el primer equipo tiene previsto regresar al trabajo, las puertas de Tajonar se abrirán para recibir de nuevo a los aficionados. El acceso será libre para todas las personas, sean socias o no, hasta completar el aforo máximo de entre 800 y 900 personas según el campo de entrenamiento en el que se desarrolle la sesión. A partir de ese momento el personal de seguridad no permitirá el acceso a las instalaciones. La sesión de entrenamiento del martes día 12 está prevista para las 10 de la mañana", explica el club en una nota.

El club ha tomado la decisión a la vista de la evolución de la pandemia, cuya incidencia acumulada a 14 días en Navarra por cada 100.000 habitantes se sitúa en 42 casos. Los buenos datos, que han permitido relajar muchas de las restricciones vigentes hasta ahora en todos los ámbitos, hacen posible el regreso de los aficionados, aunque todavía con algunas medidas de prevención", continúa.

Osasuna también hace una serie de recomendaciones a las personas que vayan a acudir a las instalaciones de Tajonar.

"El acceso de público se permitirá, por orden de llegada, hasta completar el aforo máximo de cada grada. El público deberá situarse, preferentemente, en los asientos de grada para seguir desde allí el desarrollo de los entrenamientos. No se permitirá el acceso de público en las sesiones en las que el equipo no entrene en los campos de hierba natural o en aquellas que el cuerpo técnico decida que se desarrollen, por cuestiones tácticas, a puerta cerrada. Las redes sociales y la página web del club informarán sobre los horarios de los entrenamientos y si es o no posible el acceso de público. La mascarilla será obligatoria en caso de que no pueda respetarse la distancia mínima de seguridad entre personas. En caso de cumplirse la distancia de seguridad bastará con seguir las mismas normas que en el resto de actividades al aire libre. El público podrá moverse por la instalación con cierta libertad desde la zona de grada hasta la zona del bar, pero no estará permitido transitar por la zona comprendida entre el edificio principal y los campos de hierba ni situarse en las puertas de acceso a oficinas y vestuarios".

Osausna solicita a los aficionados que actúen con responsabilidad y eviten aglomeraciones y situaciones que puedan comprometer la medida.