Unai Emery: "Osasuna exige mucho"

Vila-real (Castellón) – El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que es el momento de mejorar posiciones en la Liga, por lo que insistió en la necesidad de ganar a Osasuna en La Cerámica. "Miramos hacia atrás, no hemos perdido, pero no hemos ganado mucho, y eso nos penaliza. Viene un rival duro, por lo que sabemos que es una oportunidad para recuperar puntos y buscar posicionarnos mejor. Estos puntos no vuelven, por lo que debemos ser conscientes de que debemos buscar estar más arriba y sentirnos más cómodos en la clasificación", recalcó.

Sobre el conjunto navarro señaló que "ha empezado muy fuerte fuera, jugando bien y con una sensación de fluidez en el campo del rival. Exigen mucho en lo físico y en el trabajo táctico en el campo. Es un rival que nos va a exigir mucho y queremos estar presentes en el control del partido y del juego. Están por delante de nosotros en la clasificación y venimos de un parón, por lo que este es un partido que puedes calificar de una pequeña final. Ellos ganaron la temporada pasada y, viendo cómo están ahora, nos da la sensación de que va a ser un partido muy complicado", analizó.