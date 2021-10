Luis Sabalza anuncia su candidatura a la reelección como presidente de Osasuna

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha anunciado esta mañana, en el trascurso de la Asamblea de Socios del club, que se presentará a la reelección. El máximo mandatario rojillo, que también ha comunicado a la asamblea que tiene un acuerdo con Braulio para que siga como director deportivo del club las próximas cuatro temporadas, indicó que "quiero anunciarles que tras una larga reflexión, he decidido volver a presentarme a la presidencia. Me siento con fuerzas de liderar este proyecto otros cuatro años".

Luis Sabalza (23 de octubre de 1947) llegó a la presidencia de Osasuna en diciembre de 2014 y fue reelegido en 2017 al no presentarse candidatos. Ahora, con la reforma de los estatutos que no limita los mandatos de los presidentes, ha decidido optar a un nuevo periodo de cuatro años al frente del club.

En el caso de que no haya más candidatos, Sabalza volverá a ser presidente sin votaciones de por medio, ya que nunca ha tenido opositor. Sabalza saborea los mejores momentos deportivos de Osasuna al margen del ascenso a Primera División. Precisamente, el éxito deportivo que está viviendo de la mano de Arrasate y de Braulio Vázquez, le ha hecho plantearse la continuidad de este último.

Esta mañana, el presidente ha anunciado que ha llegado a un acuerdo Braulio y que no habrá ataduras en el caso de que llegue otro presidente y no quiera contar con sus servicios: "He alcanzado un acuerdo con Braulio Vázquez para que continúe como director deportivo otros cuatro años si continúo de presidente. Si se presenta otro candidato, podrá aprovechar este acuerdo o tendrá las manos libres para traer a quien quiera".