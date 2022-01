Sancet: "Lograr los tres goles en casa es un plus que me anima"

pamplona – No hay dudas de que el nombre propio del partido de ayer fue el pamplonés Oihan Sancet. Después de marcar un hat rick ante Osasun para darle la victoria al Athletic no podía estar más que "muy contento" al término del encuentro. Además, se convirtió en el primer jugador nacido en el siglo XXI en marcar tres goles en un partido de Primera, según apuntó el medio Goal.

El mediapunta de Mendillorri aseguró que fue muy especial anotar su primer triplete en Primera justo en El Sadar: "Lograr los tres goles en casa es un plus que me anima". Un Sancet que en su último tanto pidió perdón a la afición de Graderío Sur.

"Me quedo con los tres goles, no me puedo quedar con uno solo", señaló Oihan Sancet. Con los tres de ayer, el canterano rojillo suma siete tantos en Primera, de los cuales cuatro han sido a Osasuna, al que también le marcó en San Mamés el año pasado.

Sancet dedicó los goles a los suyos: "Me acuerdo de la gente que me quiere. Mi familia, amigos... Esto va por ellos". El exrojillo, que venía de marcar al Madrid, confía en mantener la racha goleadora: "Espero que sean muchos más".

En cuanto al encuentro, el navarro opinó: "Ha sido un partidazo del equipo. Ha empezado mal muy pronto, pero hemos sabido darle la vuelta. Hemos hecho ocasiones, estamos faltos de gol y hoy nos han entrado".

La victoria deja al Athletic décimo y Sancet confía en que irán para arriba: "Estamos haciendo buen juego. Venimos haciendo buenos partidos. Vamos en una buena dinámica y hay que seguir así".