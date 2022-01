Simeone y luego Arrasate

Pamplona – El Cádiz anunció ayer la destitución de Álvaro Cervera como entrenador y, aunque todavía no es oficial, Sergio González, ex del Espanyol y del Valladolid, será su sustituto. El despido se produce apenas un par de días después de la derrota del cuadro gaditano en El Sadar (2-0) y propicia que el preparador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ascienda al segundo puesto del ránking de entrenadores de los equipos que ahora compiten en Primera División que más temporadas consecutivas acumulan en el mismo banquillo, sólo superado por Diego Pablo Simeone. El argentino celebró el pasado 23 de diciembre su décimo aniversario como técnico del Atlético de Madrid, mientras que Arrasate está cumpliendo su cuarta campaña en Osasuna, por lo que la destitución de Álvaro Cervera le permite adelantar una posición en esta particular clasificación, ya que el hasta ayer entrenador del Cádiz llevaba cinco años y medio dirigiendo al conjunto amarillo, al que llegó con el equipo en Segunda B y al que deja ahora en Primera, aunque en una posición más que comprometida (es penúltimo con 14 puntos y con casi una vuelta por delante se encuentra a 4 de la permanencia).

Lo de Arrasate tiene un mérito tremendo porque ha superado situaciones complicadas casi desde su aterrizaje en Osasuna. Para empezar, cuando se produjo su fichaje poco antes del verano de 2018, el banquillo del conjunto navarro tenía de todo menos estabilidad y por él habían desfilado unos cuantos inquilinos en tiempos recientes. De hecho, Luis Sabalza, el presidente que fichó al vizcaíno, había contado entre diciembre de 2014, fecha en la que llegó al cargo, y la contratación de Arrasate hasta con seis entrenadores diferentes en tres años y medio: Jan Urban, José Manuel Mateo, Enrique Martín Monreal, Joaquín Caparrós, Petar Vasiljevic y Diego Martínez, el único que fue capaz de completar una campaña al completo, pero que no pudo cumplir sus dos años de contrato.

Aunque en su primer curso en el banquillo del conjunto navarro consiguió el ascenso a Primera, lo cierto es que directiva y dirección deportivo le otorgaron la confianza suficiente después de un mal inicio de campeonato, algo similar a lo que ocurrió el curso pasado, cuando Braulio Vázquez ratificó a Arrasate en su cargo en plena racha negativa de resultados, con el equipo acumulando 13 jornadas consecutivas sin ganar en Liga y ubicado en posiciones de descenso.

Tras dos permanencias seguidas en Primera y buscando ahora una tercera, Arrasate termina contrato en junio de este mismo año y tanto el club como él mismo deben resolver si renueva o no.

Las cifras

10

Años de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid

El argentino Diego Pablo Simeone celebró el pasado 23 de diciembre su décimo aniversario como entrenador del Atlético de Madrid, equipo en el que primero militó como jugador (1994-97) y del que es técnico de forma ininterrumpida desde mediado el curso 2010-11, en el que relevó a Gregorio Manzano, hasta la actualidad.

4ª

Temporada de Jagoba Arrasate en Osasuna

Jagoba Arrasate se hizo cargo del banquillo de Osasuna en 2018, con el equipo en Segunda División. En su primera campaña logró el ascenso a la máxima categoría, en la que ha asentado al equipo con dos permanencias consecutivas. La actual campaña es la cuarta del técnico de Berriatua en el conjunto navarro.

5,5

Años de Cervera en el Cádiz

El técnico ascendió en este tiempo al equipo de Segunda B hasta Primera.

La actualidad

El técnico da negativo en covid

Mañana, a entrenar. Osasuna informó ayer de que Jagoba Arrasate dirigirá el entrenamiento del primer equipo mañana jueves tras haber dado negativo en tres pruebas de detección de covid-19 realizadas ayer. El técnico, que lleva alejado de Tajonar desde el pasado 3 de enero, no ha podido dirigir al conjunto rojillo en sus últimos tres compromisos, dos de Liga ante Athletic y Cádiz, y uno de Copa del Rey ante el Girona. Una vez superada la enfermedad, Arrasate podrá dirigir el próximo entrenamiento del equipo, previsto para mañana, ya que la plantilla disfruta hoy del último de sus dos días libres de esta semana. De esta forma, el entrenador de Berriatua se podrá sentar en el banquillo de Balaídos el miércoles de la próxima semana.