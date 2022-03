Chimy Ávila: "Si me quedo es porque soy feliz en Osasuna"

En una comparecencia que ha tenido lugar en El Sadar, el Chimy Ávila ha ofrecido sus primeras palabras tras renovar con el Club Atlético Osasuna hasta el 2026. El delantero argentino, que ha estado acompañado por el director deportivo del club, Braulio Vázquez, ha expuesto de forma rotunda que todos sus planes pasaban por ampliar su vinculación con la entidad rojilla. "Quiero agradecer a la institución por no dejar nunca de confiar en mí, por darme la soga cuando estaba muy hundido y siempre me representaron dándome su hombro. Eso es lo que a uno le alegra y le dan las ganas de seguir aquí. Nunca me entraron dudas porque, gracias a Dios, el club nunca me demostró que entrase en dudas. La idea de ellos y el concepto fue muy claro. Ellos siempre quisieron que me quede. Yo también se lo hice saber. Mi primera opción y todas eran quedarme en Osasuna, porque le debo mucho", afirmó.

El futbolista también puso en el centro de la decisión a la afición de Osasuna: "Desde el primer día, entrar al césped y escuchar el 'Chimy, Chimy' te llena de alegría. Después, en lo personal, mis hijas en el colegio con sus amigos, el cariño de la gente y sobre todo, siempre lo digo, yo me quedo porque le debo mucho a la gente, porque mis dos lesiones no fueron nada fáciles para mí y siempre me llegaban mensajitos de rojillos y rojillas dándome ánimo. Yo siempre digo que cuando no te quieren en un sitio no tienes que estar, pero aquí me quieren y por eso me quedo".

"Si hoy me he quedado es porque soy feliz aquí, porque quiero ser feliz el tiempo que esté aquí y espero que cada día sea más bonito que el que dejamos atrás", deseó.

Braulio Vázquez: "Tener futbolistas de la talla del Chimy es muy importante"



Por su parte, Braulio Vázquez explicó qué supone para el club la continuidad del Chimy Ávila: "Como la voluntad de él era continuar y la nuestra renovar a uno de nuestros mejores futbolistas, aquí estamos, encantados de que esté con nosotros. Para nosotros tener a futbolistas de la talla del Chimy es muy importante. A nuestros mejores jugadores les hemos dado una estabilidad a nivel de temporalidad y creo que asentamos un poco el proyecto del Osasuna del futuro".