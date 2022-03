Lucas Torró, siguiente objetivo

Braulio adelantó que durante la semana sin partidos el fin de semana –la siguiente–, se plantearán con ele entrenador cuestiones definitivas sobre la configuración de la próxima plantilla y que Lucas Torró puede ser uno de los jugadores con los que se plantearán asegurar su futuro. "Ahora hay que jugar con el Levante, que se habla que viene el colista pero llega con jugadores de primer nivel, pero después hablaremos con Jagoba de cuestiones de la plantilla", dijo. "Lucas está haciendo una buena temporada y la verdad que es un jugador que llama la atención. Le quedan dos años más de contrato. Cuando estuvo en Alemania jugando, él fue el que quiso volver a casa, a Osasuna, porque así lo considera. Con el rendimiento que está dando, podemos plantearnos una renovación", adelantó.

Braulio, directo deportivo de Osasuna, destacó la importancia estratégica de renovar a un futbolista de primer nivel. "Ha sido una negociación larga, pero porque no se vivieron los mejores momentos por el tema de las lesiones. Decidimos todos parar y retomar el tema con más calma. Existía la voluntad de todos para continuar y estamos encantados de que esté con nosotros. Tener futbolistas de la talla del Chimy es muy importante, porque además asentamos el proyecto", afirmó. "El contrato es largo, hasta 2026, porque es un jugador importante, como otros que hemos renovado. El que venga a por él, como a por otros, tendrá que pagarnos. Mientras, estará con nosotros muchos años". El director deportivo dijo que el hecho de que el Chimy se lleve un porcentaje de una posible venta no es algo novedoso. "Se hace con muchos jugadores. El que se lleve un porcentaje de una buena venta es normal, lo que pasa es que con él lo hemos dicho. Pero no hemos hecho esta renovación para venderle".