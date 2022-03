Una alegría en casa

Comentaban los narradores del encuentro ante el Levante que Osasuna parece que se encuentra más cómodo fuera de casa que dentro. Bueno, pues una vez hay muy poquitos objetivos que le pueden quedar a Osasuna (más allá de quedar lo más adelante posible) es el de intentar agradar a su gente en casa lo máximo posible. La temporada en El Sadar, la primera tras la reforma y durante la pandemia, no ha sido lo más recordable de la historia. Más bien al contrario.

Por eso la victoria ante el Levante es sobre todo eso, una alegría. Primero por la forma, bastante contundente y divertida para el público. Segundo, porque con esta victoria se certifica una salvación virtual que da mucha tranquilidad.

Osasuna, en una semana llena de renovaciones y buenas noticias, puso la guinda a una temporada a la que aún le queda camino. Como dijo Darko Brasanac al acabar, el equipo debe de tener ambición para que estos dos meses que quedan de campaña no se hagan tan largos (sí, Osasuna se ha salvado con 9 jornadas de antelación).

Y es que llegan tiempos de preocupaciones bastante secundarias comparadas con algunos finales de temporada que ha vivido Osasuna, no en la era Arrasate, también es cierto. Los rojillos ahora pueden pensar en dar minutos a jugadores en progresión como Javi Martínez, Iker Benito o, quien sabe, si otros de los que vean por abajo preparados. Pero también debe intentar competir hasta el final no solo para quedar lo más arriba para tener un mejor reparto televisivo, sino para intentar agradar lo máximo posible a una afición cuyo vínculo será necesario cuando lleguen maldadas (que aunque ahora parezca que no, en algún momento tocará lógicamente).

Y nada, Arrasate se pudo ir a disfrutar de una buena festividad del padre tras un partido en el que se vio la esencia de su equipo y en el que marcaron tres de sus hombres fuertes. La recolocación del Chimy (con la aparación de Juan Cruz como central) ha sido la chispa que ha lanzado a Osasuna a terminar la temporada con tranquilidad. Aunque a los comentaristas no les guste "tan alejado del área", lo cierto es que el argentino está ofreciendo su mejor versión, a la altura de la de antes de la lesión. Otra alegría para sumar a las muchas que lleva el equipo esta temporada. Disfruten.