Osasuna regresa con cuatro ausencias

La plantilla de Osasuna ha regresado esta mañana a los entrenamientos después de unos cuantos días de vacaciones. Los rojillos han trabajado a las órdenes de Arrasate con un Rubén García integrado en el grupo después de su experiencia al frente de un convoy humanitario que llevó material sanitario, ropa y medicamentos hasta Varsovia para los afectados por la guerra en Ucrania y regresó con un grupo de refugiados.

No han estado en el entrenamiento de Tajonar los dos internacionales del equipo que hoy tienen compromisos con sus selecciones, como son Ante Budimir, con Croacia, y Manu Sánchez, con la selección su. 21. En principio, no se incorporarán al trabajo del grupo ya avanzada la semana -quizás el jueves-. De cómo regresen de estos compromisos también dependerá si entran o no en los planes del entrenador para jugar en Sevilla ante el Betis el domingo (16.15). No estarán aptos para este encuentro Jesús Areso y Kike Barja. El ultimo tiene una nueva lesión muscular.

La plantilla de Osasuna se vuelve a entrenar mañana miércoles.