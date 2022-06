Vandalizan el mural de Mai Garde en El Sadar: "Cuánto nos queda por hacer"

El Ayuntamiento de Pamplona se solidariza con la deportista y expresa su únanime repulsa contra la agresión

"Honor y orgullo. Mila esker Mai" es el lema de la camiseta de la emblemática capitana de Osasuna Femenino Mai Garde, en una imagen que recrea el simbólico gesto del histórico cartel We Can Do It!, dedicatoria que el artista callejero LKN creó a mitad del pasado mes de mayo en la pared del restaurante El Bodegón del Sadar. Hoy miércoles el diseño ha aparecido cubierto de pintadas insultantes y svásticas nazis. "Cuánto nos queda por hacer", ha lamentado la propia Garde en Twitter. La deportista ha recibido numerosos mensajes de ánimo y solidaridad condenando el ataque. La condena ha llegado incluso al debate municipal en el Ayuntamiento de Pamplona, que a petición del edil del PSN-PSOE Xabier Sagardoy ha emitido un mensaje unánime de repulsa.



El mural ha sido retirado y el artista LKN ha confirmado que elaborará uno nuevo.



La capitana del primer equipo de Osasuna Femenino deja la disciplina rojilla después de haber portado el brazalete en las cinco temporadas desde que la entidad rojilla recuperó el fútbol femenino. Así las cosas, una de las jugadoras más emblemáticas de la historia del fútbol navarro ha colgado las botas tras terminar la campaña en la liga Reto Iberdrola, pero seguirá como coordinadora del fútbol base del club. El fútbol femenino sigue tomando fuerza para fastidio de los intolerantes.





Cuanto nos queda por hacer...



Pintada contra el mural de Mai Garde en El Sadar.

La acción vandálica sobre un mural que fue muy bien recibido por la afición osasunista ha generado numerosos mensajes de ánimo a la capitana rojilla. "Pues eso chicas, que mejor en casa lavando y planchando, no vaya a ser que os transforméis en guerreras", escribía en Twitter, de Unidas Podemos. "¿¿En qué asco de sociedad vivimos??? Sin comentarios. Espero que pillen al HDP que ha hecho esta pintada. Nuestra capi, si de algo es referente, desde luego de esa mierda no", manifestaba el usuario. "No tengo palabras. Intolerable, lamentable, impresentable. Elkartasun osoa Mai Garde!!!! Gure gizarteak ez du honelako jarrera matxistarik onartu behar inon. #AskiDa!", escribía, de EH Bildu.