A por el liderato en Mareo

Osasuna Femenino visita al Real Sporting de Gijón en la jornada 22 de la Reto Iberdrola. Las rojillas llegan a este encuentro después de conseguir los tres puntos en casa frente al líder, el Levante Las Planas (2-0). Las asturianas juegan su segundo partido consecutivo en casa tras sacar un punto frente al Fútbol Club Barcelona "B" (1-1). El partido de ida se jugó en Tajonar en la primera jornada de esta temporada y las navarras ganaron por goleada (3-0). Osasuna tiene un total de 40 puntos y se situa en la cuarta posición, mientras que el Sporting acumula 7 puntos y ocupa el último puesto de la clasificación.

Kakun Mainz ha hecho unas declaraciones para los medios de club. La entrenadora no quiere confiarse para este fin de semana: "En esta ligano puedes poner una etiqueta a ningún equipo, todos son difíciles". "Va a ser muy importante no encajar ningún gol y seguir con la buena dinámica de cara a portería", ha explicado. Kakun también ha hablado sobre el equipo después de conseguir los tres puntos la semana pasada: "Ha sido una semana muy positiva, nos ha llenado de vitalidad".

Admite la entrenadora rojilla que tras la victoria de su equipo ante el líder de la categoría la semana pasada en Tajonar contra el Levante Las Planas (2-0), "la semana ha sido muy positiva". "Esta última victoria ante Levante Las Planas nos ha servido para llenarnos de vitalidad, nos vuelve a meter en la pelea y bueno es un poco la senda de estas últimas jornadas, que nos estamos encontrando con rivales directos, sabemos que esta semana también puedes recortar un poco de distancia, y separarte del grupo del play out, y tenemos la confianza de que vamos a intentar sacar algo positivo", afirmó Kakun Mainz.

Habló también del peligro del Sporting de Gijón, que a pesar de ser el colista del grupo de la Reto Iberdrola, no se lo pondrá nada fácil al conjunto rojillo, que aspira al liderato de la clasificación. "Jugamos contra el colista, pero bueno, hemos visto que en esta liga no puedes tildar ni ponerle ninguna etiqueta a ningún equipo, todos son difíciles, ningún equipo ha ganado cómodo en Mareo y sabemos que va a ser un partido con mucha exigencia. Vienen de empatar contra el líder, que pasaron serios apuros y como digo, no nos lo van a poner nada fácil".

Por último, Kakun Mainz sabe que "es muy importante no encajar ningún gol", aunque sea complicada la misión que tienen las rojillas por delante. "Intentaremos seguir con esa buena dinámica de cara a portería, intentaremos coger confianza de cara a gol, y la clave del partido será la paciencia", concluyó.