Cuándo hay que repetir un test de covid si ha dado positivo

Investigadores del departamento de Microbiología Clínica de la Clínica Mayo de Estados Unidos han aconsejado dejar pasar 15 días para repetir un test de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, que ha dado positivo. Actualmente, el uso del PCR de transcriptasa inversa (rt-PCR) para determinar la presencia de ciertas secuencias de ARN del genoma del virus es el estándar de oro para saber si una persona está actualmente infectada.

No obstante, ocasionalmente, los residuos que contienen secuencias relevantes pueden permanecer en el cuerpo después de que una infección haya desaparecido, produciendo así un falso positivo. En el estudio, publicado en el 'Journal of Clinical Microbiology', los expertos realizaron 27.377 pruebas en 22.338 pacientes. Posteriormente, volvieron a hacer pruebas a 3.432 pacientes, entre los cuales 2.413 habían resultado negativos la primera vez y 802 habían resultado positivos.

Entre las personas que dieron positivo en el primer test, los investigadores descubrieron que era poco probable que la conversión a un resultado negativo ocurriera antes de 15 a 20 días después de la prueba inicial, o antes de 20 a 30 días después del inicio de los síntomas. Asimismo, entre los que inicialmente dieron negativo, a pesar de haber tenido síntomas o haber estado expuestos al virus, una cuarta parte de estos pacientes dieron positivo en la segunda prueba realizada a los 20 días.

"El cambio de la prueba negativa a la prueba positiva puede explicarse por la eliminación viral, la cual aumenta con el tiempo y, finalmente, cruza un umbral de detección. Además, un número significativo de muestras de pacientes se recolecta de manera inadecuada, lo que arroja resultados inexactos. Finalmente, algunos pacientes que inicialmente dan negativo son verdaderamente negativos y adquieren la infección en el hospital después del ingreso", han detallado los expertos.

Por ello, en pacientes con un resultado positivo inicial, los investigadores aconsejan esperar al menos 15 días antes de realizar una prueba repetida. Ahora bien, han avisado de que en el caso de una repetición positiva, se desconoce si la positividad de repetición representa una infección activa o una detección más probable de ARN viral no viable, por lo que han reconocido que se necesitan más estudios para desarrollar modelos predictivos del curso y el resultado de Covid-19.