La broma de los Oscar que no sentó muy bien en redes sociales

La 94ª edición de los Premios Oscar ha dejado una larga retahíla de episodios a las 'víboras' de las redes sociales. El Dolby Theatre de Los Ángeles, lugar de la gala, fue testigo del 'derechazo' de Will Smith a Chris Rock y del incómodo y despectivo comentario de la presentadora Amy Schumer hacia la nominada Kirsten Dunst.



En esta ocasión, la ceremonia de entrega de las estatuillas fue presentada, por primera vez, por tres mujeres: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Así pues, la gala del año 2022 parecía estar destinada a ser recordada.



Poco después de la bofetada de Will Smith, la 'otra' polémica de la noche ocurrió cuando Amy Schumer presentaba su parte del evento. Entre premio y premio, la presentadora neoyorquina contaba cuál es el papel de los conocidos como 'ocupantes de asientos'. Dicha definición o denominación es atribuída a quienes tienen como misión sentarse en el lugar de los y las celebridades cuando estos abandonan sus sitios para ir al baño o como la propia cómica Schumer bromeaba "cuando se van a llorar porque no han ganado un Oscar". Gracias a esta figura se evitan huecos vacíos, que resultan poco vistosos ante la cámara.



Explicado el contexto y la dinámica, se acercaba Amy Schumer a la mesa de Dunst y procedía a levantarla, diciendo en tono jocoso: "¿Veis? Aquí hay una ocupadora de asientos, ¿cariño quieres ir al baño?". Kirsten Dunst acudía a la cita como nominada a mejor actriz de reparto, por su papel en "El poder del perro" de la directora Jane Campion. Tras el comentario de Schumer, la actriz se hacía a un lado y dejaba a la cómica presentadora junto a su marido Jesse Plemons, con quien también actúa en el filme nominado a mejor película. Este le recordaba, en tono sorpresivo, que a quien acaba de levantar era su esposa. "¿Estás casado con una 'ocupadora de asientos'?, ¡qué raro!", contestaba la presentadora. Al rededor, reían todos los asistentes.





Confusión en redes

Imaginate ser Kirsten Dunst y tener 30 años de carrera con Entrevista con el vampiro, Vírgenes suicidas, Bring It On, Spider-Man, Melancholia, etc. para que Amy Schumer (!) te diga "ocupa asientos" en tu nominación en los #Oscars. LA QUIERO PRESA.pic.twitter.com/FBXRpU1y8Q — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) March 28, 2022

Kirsten Dunst

El episodio entre Schumer y Dunst sucedía instantes después del. Ciertamente opacado por este 'chocante' acontecimiento, losde la presentadora. La mayoría de los comentarios vertidos iban en la misma dirección: a Kirsten Dunst se le había faltado al respeto una vez más. "Imagínate que llevas 30 años trabajando así y al llegar a los Oscar te llaman 'ocupadora de asientos' ", rezaba el 'tweet' publicado por un seguidor de la intérprete que añadía, además, unos cuantos títulos de películas interpretadas por Dunst.Todo resultó ser un 'gag'. La propia Amy Schumer trataba de rebajar la tensión originada en redes y aclaraba lo ocurrido en su cuenta de Instagram: "Oye, aprecio el amor que tenéis por Kirsten Dunst. ¡Yo también la amo! Todo fue una coreografía de la que ella formó parte. Jamás le faltaría el respeto a esa reina de esa manera".La actriz estadounidense de 39 años, cuenta con un amplio y versátil currículum interpretativo. Dunst ha dado vida a personajes tan icónicos comodirigida por Sam Raimi en 2002, Justine de 'Melancolía' (2011), María Antonieta en 'Maria Antoniette' (2006) y Judy de 'Jumanji' (1995). No obstante, jamás ha levantado un 'gran' premio. Kirsten Dunst ha recibido en esta edición de 2022, suLa sensación prevaleciente entre los fans es la dehacia la intérprete. Ahora, además, la figura de Dunst se ha visto envuelta en otra incómoda e incomprendida polémica.