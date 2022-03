Chris Rock, sobre el bofetón recibido en los Oscar: "Aún estoy procesando lo que ocurrió"

El humorista Chris Rock dijo este miércoles que todavía está procesando lo que ocurrió en la noche de los Oscar, en su primera intervención pública desde que el actor Will Smith le abofeteó en directo por un comentario sobre su esposa.





Chris Rock made fun of Jada and Will Smith got on stage to slap him and cursed him from his seat after. Live feed stopped on Astro because. Not scripted. Audience stunned. #Oscars pic.twitter.com/F5dN4prPfY