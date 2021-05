Así se reciclan las cápsulas de café

En los últimos tiempos, las cápsulas monodosis de café se han asegurado un puesto de honor en miles de hogares de todo el mundo. En el Estado español, siete de cada diez hogares se han decantado por este sistema, tal y como señala un Estudio del Consumo del Café en España elaborado por Cafés Novell. Y por si este dato no ha despejado todas las dudas, ahí va otro: el 70% de la población adulta española consume café en su día a día -principalmente en su vivienda-, un hábito que equivale a 40.000 toneladas anuales solo en cápsulas.



Por supuesto, todavía hay quienes no se han dejado convencer por el 'what else?' George Clooney como imagen oficial de Nespresso y prefieren mantenerse fieles a la clásica cafetera italiana. En cualquier caso, el café encapsulado triunfa gracias a su forma rápida, cómoda y simple de disfrutar de esta deliciosa bebida en casa.



Más allá de la desventaja económica (el precio por taza es muy superior en comparación con el café tradicional), una de las consecuencias a tener en cuenta es el impacto medioambiental derivado de su consumo. Ante esta situación, algunas de principales empresas y marcas del mercado demuestran su compromiso con el reciclaje impulsando medidas como la apertura de sus propios puntos de recogida.





Qué hacer con las cápsulas de café

¿Puedo echar las cápsulas en el contenedor amarillo, con el resto de envases domésticos?

Las cápsulas de café han de ir al contenedor gris (basura normal) o bien al punto limpio. De todas formas, existen puntos de recogida organizados por la marca de las cápsulas. ¿Por qué no consultas su web y averiguas cual es el más cercano? — Ecoembes (@ecoembes) May 17, 2019



Lo primero que hay que recordar es que, una vez usados, este tipo de desechos requieren un. Por ello, debemos tirarlos en elo depositarlos en alguno de losEs una de lasmás extendidas entre la población, pero la respuesta es. Ni tan siquiera una vez que las hayamospor completo yhayamos limpiado el poso de café sobrante.Según explica la entidad responsable de la recogida y separación de recipientes para su reciclado,, las cápsulas de café, sino que lalas clasifica como(al igual que las bolsas de té, por ejemplo).Además, elde las cápsulas de café varía entre una empresa y otra. Aun así, else suele reutilizar paray else aprovecha para hacercon