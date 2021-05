Félix Bariain: "Los agricultores y ganaderos somos un sector comprometido con la sociedad, vertebrador del mundo rural"

Los agricultores y ganaderos están desempeñando un papel de vital importancia. Y es que, en estos tiempos difíciles de crisis sanitaria y de gran inquietud para la mayoría de la población causada por la covid-19, los hombres y mujeres del sector agroalimentario redoblan sus esfuerzos para garantizar que los mercados y comercios estén abastecidos de productos frescos y sanos. De ellos depende que los ciudadanos puedan alimentarse cada día.

El presidente de Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Barian, se pronuncia al respecto destacando "el compromiso social del sector con la sociedad", además de señalar la evolución de sus reivindicaciones históricas, "más aun en un escenario en el que se ha demostrado su valor como actividad esencial y fundamental para el desarrollo socioeconómico".

¿Qué análisis puede hacer del sector en esta situación de pandemia en el que se ha demostrado que sois una actividad esencial?

La pandemia, en aspectos económicos, ha supuesto un problema para el sector agricultor y ganadero, sobre todo en canales como el Horeca, que lo está pasando bastante mal. Sin embargo, debo resaltar la gran capacidad de responsabilidad social de todos ellos, del enorme esfuerzo de los agentes que intervienen en la cadena alimentaria para garantizar el abastecimiento de la población durante esta crisis sanitaria. Pasamos de manifestarnos el 19 de febrero de 2020 a dejar atrás todas las reivindicaciones presentes para dar respuesta a la necesidad prioritaria de los ciudadanos, la alimentación, trabajando en días tan difíciles para producir alimentos sanos y seguros. Pasamos en quince días de denunciar los bajos precios a producir sin parar para que al ciudadano no le faltara de nada. Este compromiso con los ciudadanos no sólo se mostró en el suministro de bienes de consumo sino también en el buen hacer de los agricultores y ganaderos que han trabajado en el manipulado y envasado de productos, con el objetivo de que cumplan rigurosamente las normas de higiene y desinfección, además de implementar medidas organizativas excepcionales, como la limpieza del interior de las instalaciones y de los accesos, así como para evitar el contacto interpersonal.

¿Cómo ha sido la coordinación con el Gobierno de Navarra en la aplicación de protocolos de prevención?

Me gustaría poner en valor, asimismo, el trabajo en colaboración con el Gobierno de Navarra, en especial a los departamentos con los que mantenemos más contacto como el de Desarrollo Rural, Salud, Derechos Sociales... Gracias a este trabajo de colaboración y a la activación de protocolos se ha conseguido que en el sector a penas existan casos de contagiados. El 11 de agosto de 2020 el Gobierno de Navarra publicó la Resolución 604/2020 cuyo objeto marcaba establecer medidas preventivas aplicables a la contratación de trabajadoras y trabajadores temporales agrarios en las campañas que se lleven a cabo en la Comunidad. Dicha normativa obliga a a rellenar una declaración responsable con los datos de los trabajadores a todos los empleadores que contraten personas que no están censadas en municipios de Navarra o que, aun estando censadas, hayan realizado campañas agrícolas en los dos últimos meses en otras comunidades autónomas o en otros países. Asimismo, también exige realizar pruebas PCR cuando se detecten situaciones que puedan originar un riesgo para la salud pública. En caso de diagnóstico confirmado, el Gobierno de Navarra se hace cargo dotándoles de alojamiento.

¿Cuál ha sido la aportación de UAGN durante la pandemia?

UAGN ha dedicado muchas horas de formación a empresarios y trabajadores para dotarles de la información y herramientas necesarias de prevención. Valoro, además, el trabajo que han realizado los técnicos durante la pandemia. Sin embargo, la parte negativa estaría marcada por la falta de ayudas a pesar de que se vaya a recibir una gran cantidad de dinero de los fondos Next Generation EU. Cuando lleguen veremos entonces si seguimos siendo una actividad esencial.

¿A dónde deberían destinarse los fondos Generation Next EU ?

Los fondos tienen que servir para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el pueblo y para atraer nueva población, sobre todo, de jóvenes. También, estas ayudas tienen que permitir mejorar las explotaciones agrícolas y ganaderas, impulsar el emprendimiento local, hacer posible la digitalización de las zonas rurales con el despliegue de la banda ancha, etc. En resumen, los fondos deben llegar para corregir las desigualdades entre el entorno urbano y el rural.

Estas ayudas, por tanto, deberían contribuir en la lucha contra la despoblación.

Lo que le hace falta al mundo rural es un compromiso de la sociedad con la gente que forma parte del sector y conseguir atraer a los jóvenes, ya que en la actualidad, solo hay 78 agricultores menores de 30 años en la Comunidad foral. Asimismo, es importante señalar que es necesario potenciar la vida en el mundo rural. Una vida a las que toda la población urbana se ha girado en los últimos meses, ha cambiado su forma de entender la vivienda o los espacios naturales para el ocio, derivado por las limitaciones y restricciones perimetrales. Esos paseos por el campo, observando la flora y la fauna, o simplemente disfrutando en un restaurante de un pueblo se ha puesto en valor. Para UAGN es prioritario sensibilizar a la ciudadanía de mantener vivos los pueblos y hemos presentado un plan de actuación sobre despoblamiento y un sello social al Gobierno de Navarra.

¿Qué papel juega el sector agrícola y ganadero en la conservación de la fauna cinegética?

Cuando se habla de reintroducir especies como el oso y el lobo nunca hemos dicho que no. Solo decimos que debe hablarse y pactarse con las personas que están viviendo en el territorio. El sector agroalimentario es un agente fundamental y vertebrador del medio rural y, por tanto, debe tener un papel protagonista en las decisiones políticas. No puede ser que en las decisiones que se tomen sobre nuestros pueblos los actores principales que somos nosotros no tengamos ningún rol. No tenemos por qué ser las personas que habitamos en los pueblos las que soportemos esas decisiones que se toman en los despachos sin haberse consultado con nosotros. El diálogo es esencial. A veces, la reintroducción de una especie no es lo más acertado ya que conlleva la desaparición de los ganaderos.

Retomando las reivindicaciones que realizaron durante la manifestación del 19 de febrero del año pasado, donde más de 400 tractores y miles de agricultores y ganaderos inundaron Pamplona, se han conseguido avances con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿Están satisfechos con las modificaciones?

La gran reivindicación histórica de UAGN es exigir que los precios que cobramos por nuestros productos estén por encima de los costes de producción y, ahora, todo ello se encuentra regulado en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.Sin embargo, una cosa es modificar la ley y otra muy distinta es aplicarla. La ley dice que tiene que haber obligatoriedad de contratos, que hay que pagar en 30-60 días en función de si el producto es perecedero o no y también marca que hay que establecer costes de producción. Pero para que se cumplan estas cuestiones es necesario establecer un observatorio de precios, la creación de una "Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) Foral", una herramienta que facilite una referenciación de costes de producción a los ganaderos y agricultores dotada con medios y recursos suficientes que vele por los intereses y sancione los incumplimientos de esta ley. Entonces, podremos hablar de un sector justo. Ahora va a ver dinero, fondos, y hay que aprovecharlos porque el análisis ya está hecho y no nos podemos demorar más.