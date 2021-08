Vinilos decorativos para dar una nueva vida a tu casa

Si estás pensando en cambiar la decoración de tu casa, pero no cuentas con demasiado de presupuesto y, además, no quieres recurrir a las temidas obras, los vinilos decorativos pueden convertirse en tu gran aliado. La variedad de vinilos que existen actualmente en el mercado, te ayudarán a dar una nueva vida a todas y cada una de las estancias de tu vivienda. Ya no sólo puedes colocarlos en paredes, sino que también los encontrarás aptos para azulejos o muebles. Ponte manos a la obra y hazte con los vinilos decorativos más punteros para tu hogar.

Vinilos de pared



Se trata de los vinilos más típicos, los cuales cuentan con una amplia gama de modelos, texturas, tejidos y formas. Cualquier pared puede cobrar protagonismo si colocas un bonito vinilo en ella.

Crea fondos únicos para tu salón con imitación de ladrillo o piedra, consigue un cabecero de cama de lo más original con composiciones vinílicas de lo más originales o renueva tu pasillo con vinilos que le otorguen elegancia, profundidad o claridad, en función de lo que necesites en cada zona.

Vinilos de pizarra



Los vinilos decorativos de pizarra son ideales para las cocinas y para las habitaciones infantiles o de juegos. Se trata de un elemento perfecto para apuntar recetas o anotar los productos a incluir en la lista de la compra.

Puedes instalarlos sobre las paredes, los azulejos o, incluso, sobre los muebles de tu cocina. Conseguirás un efecto único y dotarás a la estancia de un toque de lo más personal.

En el caso de los vinilos de pizarra para las habitaciones de los más pequeños, estos harán las delicias de los jóvenes artistas. Este elemento se convertirá en un objeto de juegos más, con el que dar rienda suelta a su imaginación.

Vinilos para muebles



Si lo que quieres es renovar un mueble que ya no te gusta o que ha pasado de moda, una solución ideal puede ser cubrirlo con un vinilo decorativo. Podrás conseguir efectos únicos y resultados increíbles.

Vinilos para azulejos



En el caso de los azulejos, los vinilos son perfectos para no tener que recurrir a obras y sustituirlos. Tendrás que hacerte con vinilos aptos para instalar en este tipo de superficies, los cuales suelen ser más gruesos y resistentes. La instalación de los mismos es de lo más sencilla y la sensación de renovación será completa.