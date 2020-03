Recomendaciones para utilizar Internet de forma segura durante la cuarentena

Series y películas online

Se recomienda utilizar plataformas en streaming de pago para ver series y películas online. Plataformas como Netflix, HBO, Movistar +, Vodafone...

Debemos evitar descargar películas y series, ya que la mayoría vienen con malware o virus informáticos. También se recomienda evitar plataformas gratuitas para ver películas y series ya que están aumentando los riesgos a la hora de utilizarlas. Al pinchar en una película o serie se abren diferentes ventanas de forma simultánea, comienzan a descargarse archivos en segundo plano, vamos a páginas fraudulentas, nos engañan e intentan cobrarnos para seguir viendo la película y cuando pagamos ya les hemos dado los datos de nuestras tarjetas€

Si no podemos permitirnos usar servicios de pago, se recomienda utilizar un antivirus gratuito y usar complementos o extensiones como Adblock en los navegadores. Los grandes antivirus como Norton, Panda, Kaspersky, Avast, AVG, Eset€ también dan la opción de usar una versión gratuita.

Emails

Hay una oleada de emails con nuevas estafas y estratagemas. Una en concreto finge ser un profesional sanitario que dice que se puede hacer una vacuna contra el coronavirus en casa, nos da la información en un archivo adjunto que viene con virus incorporado. Para llamar nuestra atención utiliza el siguiente asunto: "Vacuna COVID-19: prepare la vacuna en casa para usted y su familia para evitar COVID-19". Mucha gente abre el archivo y ya está el lio montado.

No se recomienda abrir emails de desconocidos que contengan archivos adjuntos, da lo mismo lo que pongan o prometan.

Las estafas habituales de suplantación de empresas continúan, recordad siempre mirar desde qué dirección se ha enviado el email.

Desinformación

Más del 60% de lo que vemos en Internet (Redes sociales, mensajes de WhatsApp, Youtube, páginas web, foros...) es mentira.

Con el miedo generalizado, la desinformación campa a sus anchas y hay mucho desconcierto. Debemos mantener la calma e informarnos solamente en sitios oficiales como medios de comunicación fiables y entidades oficiales (Organización Mundial de la Salud, Ministerio de sanidad, policía...).

Además, se recomienda limitar la exposición a las noticias relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo mirarlas una vez al día, y el resto de la jornada dedicarnos a hacer cosas que nos hagan sentir bien. Tampoco se recomienda que el coronavirus sea el único tema de conversación, por lo que estaría bien elegir un momento del día para mandar y recibir cosas relacionadas (siempre contrastadas).

Podemos proponer a nuestros familiares y amigos que hagan lo mismo, elegir entre todos un momento para enviar y recibir información sobre la situación actual, y el resto del tiempo hablar de otras cosas. Nuestra salud mental lo agradecerá.

Cuidado con los mensajes de redes sociales y WhatsApp. Si no tiene un enlace a un medio de comunicación fiable o a una entidad oficial, no se recomienda leerlo, ni mandarlo. Debemos pedir a nuestro contactos que hagan lo mismo, y que solamente nos envíen cosas con un enlace al lugar oficial de donde fueron publicadas.

Hay muchos mensajes reenviados que no tienen ninguna base científica, pone que lo dice no se quién y todo el mundo se lo cree. Repito, tiene que tener un enlace al medio de comunicación oficial o entidad oficial de donde fue sacada la información. Hay cientos y cientos de bulos y mentiras que están circulando y que mucha gente se está creyendo.

Mucho cuidado con los audios y videos. "Si no se de dónde ha salido (no quién lo ha mandado) no me lo creo". Los audios y videos son muy difíciles de contrastar, desconfía. No conviene escucharlos, verlos ni reenviarlos.

Todos queremos ayudar a nuestros amigos y familiares, pero si mandamos desinformación les estamos poniendo en riesgo de verdad, sobre todo en temas relacionados con la salud.

Aplicaciones

Hay un aumento muy grande en el número de descargas de aplicaciones para smartphones y tablets. Se recomienda descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play (Android) o App Store (iOS). Estas tiendas tienen un filtro de seguridad para las aplicaciones, pero si las descargamos desde cualquier sitios, seguramente infectaremos nuestros dispositivos.

Además, conviene ver qué empresa ha creado la aplicación y qué permisos nos pide. Muchas aplicaciones generales se crean con el único objetivo de pedir acceso a la galería y buscar fotos de DNIs, pasaportes o información parecida. Podemos aprovechar para hacer una limpieza de aplicaciones que no utilizamos.

En los ordenadores, solamente debemos descargar programas desde las tiendas oficiales o desde las páginas de los desarrolladores. Si quiero bajar Skype, lo haré desde la página de Skype, Spotify desde su página etc.

Publicaciones en redes sociales

Mucho cuidado con las publicaciones que hacemos estos días en redes sociales, también con los videos y las fotos que mandamos a través de WhatsApp.

Muchas personas están publicando grabaciones del aplauso que se realiza en los balcones para agradecer su labor al personal sanitario, y con ello están mostrando por dónde viven.

Miles de personas están publicando Tik-Toks y publicaciones en Instagram sin tener cuidado. Cuando hacemos grabaciones dentro de casa, podemos dar mucha información: Cámaras de seguridad, cosas de valor, tipos de cerraduras, información privada apuntada en corchos o frigoríficos... muchos delincuentes están tomando notas.

Otras personas están grabando imágenes en supermercados, en la calle€ No podemos publicar videos o fotos donde aparezcan otras personas sin su permiso, es delito.

Otras recomendaciones

Se recomienda tener siempre un antivirus, y más estos días, ya que estamos utilizando mucho más internet y todas los servicios que nos ofrece.

También se recomienda tapar las cámaras, tanto del ordenador como de los smartphones, muchos virus pueden activarlas y grabar sin nuestro permiso.

Si utilizamos servicios de reuniones online, videollamadas, compartir pantallas€ se recomienda siempre cerrar sesión después de utilizarlos, así como asegurarse de que las reuniones y llamadas han finalizado antes de retomar lo que estábamos haciendo. Algunos servicios de compartir pantalla siguen haciéndolo hasta que cerramos el navegador o la aplicación.

Mucho ánimo con la cuarentena. Podemos aprovechar para aprender cosas nuevas y para hacer cosas que nos hagan sentir bien, eso aumenta el ánimo y las defensas.