La NASA confirma la existencia de más de 5.000 mundos fuera del Sistema Solar

El recuento de mundos fuera del Sistema Solar agregados al Archivo de Exoplanetas de la NASA acaba de superar la marca de 5.000, tras un último lote de 65 incorporado el 21 de marzo.



El archivo registra los descubrimientos de exoplanetas que aparecen en artículos científicos revisados por pares y que han sido confirmados utilizando múltiples métodos de detección o mediante técnicas analíticas.



Los más de 5.000 planetas encontrados hasta ahora incluyen mundos pequeños y rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos muchas veces más grandes que Júpiter y "Júpiter calientes" en órbitas abrasadoramente cercanas alrededor de sus estrellas. Hay "súper-Tierras", que son posibles mundos rocosos más grandes que el nuestro, y "mini-Neptunos", versiones más pequeñas del Neptuno de nuestro sistema. También planetas que orbitan dos estrellas a la vez y mundos que orbitan obstinadamente los restos colapsados de estrellas muertas.



"No es solo un número", dijo en un comunicado Jessie Christiansen, directora científica del archivo y científica investigadora del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Caltech. "Cada uno de ellos es un mundo nuevo, un planeta nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos".





Hay planetas dondequiera que miremos: 5.000 y contando.



Incluso con tantos mundos descubiertos fuera de nuestro sistema solar, la Tierra sigue siendo el único planeta conocido que es perfecto para la vida humana. https://t.co/DNCl4N8leF pic.twitter.com/Hy4hUEBFYr — NASA en español (@NASA_es) March 21, 2022

Nuestra galaxia probablemente contiene cientos de miles de millones de esos planetas. El ritmo constante del descubrimiento comenzó enque orbitaban una estrella aún más extraña. Era un tipo de estrella de neutrones conocida como púlsar, un cadáver estelar que gira rápidamente y pulsa con ráfagas de milisegundos de radiación abrasadora. La medición de ligeros cambios en el tiempo de los pulsos permitió a los científicosEncontrar solo tres planetas alrededor de esta estrella giratoria esencialmente abrió las compuertas, dijo Alexander Wolszczan, autor principal del artículo que, hace 30 años, reveló los primeros planetas confirmados fuera de nuestro sistema solar."Si puedes encontrar planetas alrededor de una estrella de neutrones, los planetas tienen que estar básicamente en todas partes", dijo Wolszczan. "El proceso de producción de planetas tiene que ser muy robusto". Wolszczan, quien todavía busca exoplanetas como profesor en Penn State, dice que estamos abriendo una era de descubrimiento que irá más allá de simplemente agregar nuevos planetas a la lista.El Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS), lanzado en 2018, continúa descubriendo nuevos exoplanetas. Pero pronto, losy sus instrumentos altamente sensibles, comenzando con el Telescopio Espacial James Webb lanzado recientemente, capturarán la luz de las atmósferas de los exoplanetas, leyendo qué gases están presentes para identificar potencialmente signos reveladores de condiciones habitables.Elhará nuevos descubrimientos de exoplanetas utilizando una variedad de métodos. La misión ARIEL de la ESA (Agencia Espacial Europea), que se lanzará en 2029, observará atmósferas de exoplanetas; una pieza de tecnología de la NASA a bordo, llamada CASE, ayudará a concentrarse en las nubes y neblinas de exoplanetas."En mi opinión,en alguna parte, muy probablemente de algún tipo primitivo", dijo Wolszczan. La estrecha conexión entre la química de la vida en la Tierra y la química que se encuentra en todo el universo, así como la detección de moléculas orgánicas generalizadas, sugiere que la detección de la vida misma es solo cuestión de tiempo, agregó.El primer planeta detectado alrededor de una estrella similar al Sol, en 1995, resultó ser un Júpiter caliente: un gigante gaseoso de aproximadamente la mitad de la masa de nuestro propio Júpiter en una órbita extremadamente cercana de cuatro días alrededor de su estrella. Un año en este planeta, en otras palabras, dura solo cuatro días.Más planetas de este tipo aparecieron en los datos de los telescopios terrestres una vez que los astrónomos aprendieron a reconocerlos: primero docenas, luego cientos. Fueron encontrados: rastrear ligeros movimientos hacia adelante y hacia atrás de una estrella, causados por tirones gravitacionales de los planetas en órbita. Pero aun así,Encontrar mundos pequeños y rocosos más parecidos al nuestro requirió el próximo gran salto en la tecnología de búsqueda de exoplanetas: el método de "tránsito". Al astrónomo William Borucki se le ocurrió la idea de conectar detectores de luz extremadamente sensibles a un telescopio y luego lanzarlo al espacio. El telescopio observaría durante años un campo de más de 170.000 estrellas, en busca de pequeñas caídas en la luz estelar cuando un planeta cruzara la cara de una estrella.Borucki, investigador principal de la misión Kepler, ahora retirado, dice que su lanzamiento en 2009 abrió una nueva ventana al universo. "Tengo una verdaderapor lo que hay", dijo. "Ninguno de nosotros esperaba esta enorme variedad de planetas y estrellas".