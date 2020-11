Sara Sálamo e Isco celebran su tercer aniversario

La actriz Sara Sálamo y el futbolista del Real Madrid, Isco Alarcón, están de enhorabuena. En plena espera de su segundo hijo, la pareja celebra esta semana el tercer aniversario del comienzo de su relación sentimental.

Para celebrar este momento, la actriz tinerfeña ha dedicado unas emotivas palabras al futbolista malagueño en Instagram: "Nunca sabes qué te va a deparar el futuro€ Ese día recibes un mensaje que te hace gracia. Podría quedarse en un texto sin leer o en algo meramente anecdótico que comentas con las amigas€ O incluso puede que te acabe llevando a formar tu propia familia", comienza el post.

"Me gusta mirar la vida por ese visor nuevo que me planteas y prestarte a la vez el mío, por si ves otros colores que yo no alcanzo a distinguir. Que juntos hayamos creado un código único que nadie más conoce y que queramos transitar de la mano cada capítulo de esta historia. De nuestra historia. ¡Feliz aniversario, mi vida! Por más años, más viajes, más hijos y más vida juntos", sentencia.