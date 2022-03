Nagore Robles revela su último susto de salud 

Nagore Robles es bastante activa en redes sociales, sin embargo, en los últimos días su presencia en sus perfiles había sido menor de la habitual, por lo que ha querido explicar a sus seguidores la razón de su ausencia, un problema de salud.



La televisiva cuenta con unos seguidores muy fieles y suele compartir con ellos su día a día, tanto las cosas buenas como las malas, por lo que en este caso tampoco ha querido hacer una excepción, por lo que ha escogido el formato de 'stories' de Instagram para desvelar lo que había ocurrido.





LA RAZÓN DE LA AUSENCIA DE NAGORE

explicaba que este mismo juevesque había decidido realizarse, debido a un bultito duro que me estaba incordiando", explicaba la colaboradora de Mediaset a sus 'followers', antes de tranquilizarlos, asegurando que "t".Aun así,y que debería haberlo hecho antes, ya que los chequeos tienen una mayor importancia de la que se le da en muchos momentos."Me ha dado rabia reconocer que, no me volverá a pasar", aseguraba.ha tenido suerte, y el bulto que tenía en el pecho parece queni preocupante, pero como persona influyenteSon muchas las personas que, por falta de tiempo o porque creen que no son tan importantes, retrasan sus chequeos médicos o ni siquiera piden la cita correspondiente, algo que a la larga podría desembocar en problemas graves de salud que quizá en algunas ocasiones podrían haberse evitado gracias a las revisiones.", escribía la presentadora en sus historias de Instagram, en este caso refiriéndose a las mamografías que, según los expertos, las mujeres deben realizarse al menos una vez al año.