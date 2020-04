Cristina Pedroche 'viaja' a Italia con los gnocchis de David Muñoz

Cristina Pedroche está aprovechando el confinamiento para probar toda clase de platos y 'delicatessen' que crea su marido, el chef David Muñoz. Esta vez han sido unos gnocchis elaborados al más puro estilo italiano.



"Adoro comer pasta y estos puede que sean los mejores gnocchis con bolognesa que me he comido en mi vida. Que va. Puede no, lo son. Con este plato marido me ha llevado a Italia", escribió la presentadora en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparece degustando tan delicioso plato.