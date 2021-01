Juan Gómez-Jurado: "Hacer televisión es más difícil de lo que creía"

Con 'Rey blanco', Juan Gómez-Jurado cierra la trilogía que comenzó en 2018 con 'Reina roja' y continuó el año pasado con 'Loba negra'. Ha mantenido a sus protagonistas, Antonia Scott y Jon Gutiérrez, en los tres thrillers, y aún no tiene muy claro si les ha jubilado o volverán a aparecer en historias venideras. Este último libro comienza con un mensaje dirigido a Antonia Scott: "Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos?". Cuando ella recibe este mensaje, sabe muy bien quién se lo envía. También sabe que ese juego es casi imposible de ganar, pero a Antonia no le gusta perder. Ayudada por Jon Gutiérrez esta mujer, fuerte como una roca, intentará ganar la partida de ajedrez que tiene frente a sí. El autor da pocas pistas, dice que hay que llegar a la última página. De lo que sí da datos es del nuevo programa que va a presentar los jueves en La 2, 'El condensador de fluzo'.

'Reina Roja', 'Loba negra' y 'Rey blanco'. En este último libro dice: "El final es el principio". ¿No ha acabado con la trilogía y con sus protagonistas, Antonia Scott y Jon Gutiérrez?

Puedo decir que cuando terminé este libro, Rey blanco, lloré como un niño pequeño, pero también tengo que reconocer que llevo doce años con este personaje. Posiblemente haya más aventuras sobre esta mujer, pero es algo que está en manos de los lectores.

¿Han sido la Scott y Jon Gutiérrez un buen refugio?

Ha sido más difícil de lo que pueda parecer. A priori, puede parecer que una saga de tres novelas en la que aparecen los mismos personajes pueda ser un recorrido sencillo, pero en la práctica no ha sido así. En los tres libros de esta serie hay mucho cambio de tono, de atmósfera, de velocidad. Estoy completamente exhausto y agotado, de tratar no solo con Antonia Scott o Gutiérrez, sino también con el resto de los personajes.

¿Quién es realmente ella? ¿Quién se esconde detrás de este mujer?

Es un ser muy complejo y muy enigmático. No es una mujer fácil de trato. Es muy inteligente y no esconde ni su inteligencia ni sus capacidades. En esta novela, Antonia se enfrenta a desafíos que la van a llevar al límite de lo que es capaz de soportar.

¿Y cómo es él?

Jon Gutiérrez es un policía vasco, de Bilbao, que un día llamó a la puerta de Antonia Scott para que le ayudara a resolver un crimen que solo una mente privilegiada podría hacer.

En cada una de sus tres novelas ha apostado por un color: negro, rojo y blanco. ¿Tiene alguna explicación?

Hay un misterio que está oculto dentro de los títulos y hay un motivo por el que cada uno de ellos tiene un color. Pero es el espectador el que tiene que descubrir estos misterios y resolver las incógnitas. Cada uno de los títulos contiene pistas de los misterios con los que van a lidiar Antonia Scott y Jon Gutiérrez, que es su compañero en las tres historias.

¿Quién tiene mayor peso para usted?

Nunca me he planteado esta pregunta. Quizá ella llama más la atención. No lo sé, son importantes los dos. A lo largo del tiempo han aprendido a quererse, a comprenderse y también soportarse€ Al final me he dado cuenta de que estos libros no son solo thrillers, son historias también de amor.

Aunque no sea el amor más común entre un hombre y una mujer, ¿no?

Claro que no. Es el amor en distintas formas. Es el amor de una madre hacia un hijo o el amor de una mujer como Antonia hacia su marido, que está en coma, o el amor de Jon hacia Antonia, aunque le cuesta mucho comprenderla, pero no es un amor romántico. Él es homosexual. No sé cuál de los dos pesa más, pero tengo muy claro que los dos juntos pesan más que por separado.

¿Por qué esta pareja dispar?

Ellos aparecieron antes de que la historia surgiera en mi cabeza.

¿Ha creado las historias para que encajen los personajes?

Puede parecer extraño, pero sí. Ha sido un vuelco completo a mi manera de trabajar anterior y a lo que había hecho hasta que me enfrenté al primer libro de esta saga.

Hay algo que acepto con mucha alegría y como parte de mi trabajo: la promoción de mis libros y de la lectura, porque no es solo de mis libros, sino del hábito de la lectura, del gozo de leer y de la maravilla que es entrar en una librería. Sumergirte en un libro, dejar el teléfono apagado e inmiscuirte en una historia, tiene que ser considerado como terapéutico. Tengo suerte de tener muchos lectores y no me da vértigo, me da alegría tenerlos y me gustaría que los tuvieran todos los escritores.

¿Qué nuevas historias tiene imaginadas?

No lo voy a decir, pero sí aseguro que en la próxima entrevista no vamos a hablar ni de Antonia Scott ni de Jon Gutiérrez. Estoy en otras guerras diferentes.

Ha escrito en varios géneros: ficción, no ficción y novela juvenil.

Me divierte ir probando cosas nuevas. Cuando pruebo, lo que hago es intentar aprender. Cambiar es muy interesante; no deja que te acomodes en tu sofá preferido y te obliga a hacer gimnasia.

¿Podríamos ver en una serie o película a Antonia Scott y Jon Gutiérrez?

Creo que sí, y estoy trabajando para que algún día eso pueda ser verdad, pero cada una de las veces que lo he intentado ha sido un fracaso.

Comenzó como periodista. ¿No echa de menos la profesión?

No, porque sigo en ella en cierta forma. El día 7, el jueves, estreno un programa en La 2, El condensador de fluzo. He pasado los últimos meses rodando. No dejo pasar proyectos bonitos que me ofrecen y este del que te hablo es uno de ellos. Pero el periodismo diario, el de verdad, el que hacéis los profesionales de continuidad, ya no está a mi alcance. Me vuelco en mis historias y en mis libros y estoy muy desconectado del mundo, pero si me ofrecen algo puntualmente lo acepto.

Hablemos del nuevo programa de La 2 que va usted a presentar.

Es un programa de divulgación histórica. Estaré rodeado de expertos y expertas y con ellos haremos distintos viajes al pasado. El pasado es algo que siempre me ha interesado mucho. Me parece estupendo que La 2 ponga en prime time un programa de este tipo.

Quizá para eso está La 2, para ofrecer una programación diferente.

Sí. Pienso que es una de sus funciones. Ahí tienes Página 2, un maravilloso programa de divulgación de libros. Y hay programas de ciencia o de naturaleza. Creo que es una de las funciones de la televisión pública. El condensador de fluzo está creado por historiadores y a mí me han llamado para ponerle cara al proyecto y para ser el hilo conductor. Estoy encantado de poder colaborar a extender el conocimiento de la Historia. Es un proyecto muy chulo, divertido y para todos los públicos. Vamos a conocer cómo fue la fundación de Groenlandia, veremos la primera guía de viajes del mundo€ Es una colección programas temáticos en los que buscaremos la diversión y el entretenimiento.

Pues ya se puede comprobar que no. Hemos hablado de Página 2, y no es solo porque mi campo sea la literatura, es porque es un programa muy entretenido y que no aburre. Es divertido y sirve para divulgar lo que hacemos los escritores. Vamos a pensar que el que estreno yo puede seguir la misma línea. Además, pueden saciar la curiosidad ante determinados temas. ¿Aburrido? Para nada. Es importante aprender, pero vamos a tener a Javier Cansado para que le ponga a todo una nota de humor.

No es la primera vez que usted trabaja con él.

Llevamos juntos desde 2014 y solemos hacer muchos proyectos.

Esta es su primera experiencia televisiva. ¿Cómo la definiría?

Como muy difícil, más de lo que creía. Cuando lo ves desde fuera, piensas: No es tan complicado. Pero la cantidad de cosas que he tenido que aprender... Aunque ya le voy cogiendo el truco.