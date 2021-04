Muere Walter Mondale, exvicepresidente de EE.UU. con Jimmy Carter

El exvicepresidente de Estados Unidos, Walter Frederick 'Fritz' Mondale, que desempeñó el cargo en la Administración de Jimmy Carter, ha fallecido este lunes a los 93 años, según ha informado su familia en un comunicado.



Mondale ha fallecido en su domicilio en Mineápolis después de haber reconocido en días previos que su "hora ha llegado" y haber recibido llamadas de seguidores y líderes demócratas que sabían de su estado de salud, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según recoge CNN.



Nacido en 1928 en Ceylon, en Minesota, Mondale fue fiscal general del estado desde 1960, para luego dar el paso hacia el Senado en representación de su estado en 1974, hasta que en 1976 se unió a Carter en su camino hacia la Presidencia.



Precisamente, Carter ha recordado al exvicepresidente, su "querido amigo" y "el mejor vicepresidente de la historia de nuestro país". "Durante nuestra Administración, Fritz usó su habilidad política e integridad personal para transformar la vicepresidencia en una fuerza impulsora de políticas dinámicas que nunca antes se habían visto y que todavía existen hoy", ha referido el expresidente.



Mondale acompañó a Carter entre 1977 y 1981, cuando se produjo el cambio de Administración tras su derrota ante Ronald Reagan y su compañero de fórmula, George H. W. Bush. Tras un etapa trabajando como abogado, el exvicepresidente volvió a postularse para la Casa Blanca, esta vez como candidato presidencial demócrata, en 1984, un período en el que marcó un hito al elegir a la primera mujer candidata a la Vicepresidencia, Geraldine Ferraro, si bien perdieron los comicios ante Reagan.



El político volvió al servicio público en 1993 como embajador de Japón, bajo la Administración de Bill Clinton.

La familia de Mondale ha señalado el lunes que la Ley de Vivienda Justa de 1968 fue uno de sus "logros más orgullosos y más duramente peleados". "Estamos agradecidos de que haya tenido la oportunidad de ver el surgimiento de otra generación de ajuste de cuentas de los derechos civiles en los últimos meses", ha agregado.





Walter Mondale championed progressive causes and changed the role of VP—so leaders like @JoeBiden could be the last ones in the room when decisions were made. In selecting Geraldine Ferraro, he also paved the way for @VP to make history. Michelle and I send prayers to his family.

Vice President Walter Mondale led an extraordinary life of service—in uniform during the Korean War, as a Senator, and as Vice President. I was able to speak with him just a few days ago and thank him for his service. I'll miss him dearly, and my heart is with his family today.