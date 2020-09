"Este título me hace sentir una mujer empoderada, no como un objeto"

Se llama Ana García Segundo, es almeriense, tiene 23 años y está soltera. Sus medidas son 87-62-90. Esta es, a grandes rasgos, la carta de presentación de la nueva Miss World Spain 2020. El año que viene, en un lugar y una fecha aún por confirmar, representará a España en el concurso Miss World 2020.

¿Por qué se presentó al certamen?

- Le encargaron a Paco Wandosell buscar a la representante de Almería para el certamen nacional y le hablaron de mí. Al principio no estaba muy segura, pero al final me decidí.

¿Se veía con posibilidades?

- Para nada. Fue toda una sorpresa porque había mucho nivel.

¿Cómo se preparó?

- No tuve mucho tiempo por el tema del Covid y por los exámenes. En un mes me prepararon en protocolo y pasarela.

¿Fue complicado participar utilizando mascarilla?

- Era incómodo, pero tienes que pensar en tu salud y en la de los que están a tu alrededor.

¿Su familia y amigos le apoyaron?

- Desde el primer momento y en todo. De hecho, vinieron a Oropesa del Mar para estar conmigo.

¿Cuál es la sensación después de haber sido elegida la más guapa de España?

- Da un poco de respeto. Siempre quiero hacerlo lo mejor posible y estar a la altura. Es una gran responsabilidad.

¿Cómo definiría la experiencia?

- Increíble. No esperaba disfrutar tanto. He conocido a muchísima gente maravillosa y para mí ese es el mayor premio.

¿Qué aporta una Miss World Spain a la sociedad?

- Creo que lo más importante es utilizar el título para ayudar a los demás.

¿Espera que este título le abra muchas puertas?

- Yo diría que me ha cambiado la vida. No sabía la repercusión que tenía y es cierto que te abre mil puertas, sobre todo en moda, que es lo que me gusta.

¿Le ha dado algún consejo la anterior Miss World Spain 2019, María del Mar Aguilera?

- Me dijo que exprimiera la experiencia al máximo y que fuese yo misma.

Además de ser elegida Miss World Spain 2020 también obtuvo el primer puesto en la prueba Top Model, ¿qué tipo de prueba es esta?

- Es una de desfile en la que valoran todo en conjunto. También fue una sorpresa para mí y me hizo muchísima ilusión.

¿Cómo se va a preparar para el certamen de Miss World 2020?

- Han cancelado el de 2020 y me presentaré al de 2021, así que tengo un año entero para pulirlo todo bien.

Miss International Ceuta es la segunda mujer transexual que se presenta a este certamen. ¿Tiene todo su apoyo?

- Es mi amiga y es una mujer de los pies a la cabeza. Por supuesto que tiene mi apoyo en todo a lo que decida presentarse. No hay distinción entre Lucía (Heredia) y cualquier otra chica de las que estábamos allí.

Hay quienes consideran a las misses como mujeres objeto...

- Pues les diría que hablan desde el desconocimiento. No se elige a la chica más guapa o con mejor cuerpo; se elige a una persona completa, con estudios, solidaria, y que sea una embajadora de la belleza. A mí, este título me hace sentir una mujer empoderada y me ayuda a dar visibilidad a los proyectos que quiero apoyar, así que para nada me siento como un objeto.

"La personalidad antes que la belleza". Estas palabras son suyas, ¿qué significado tienen?

- Pienso que, además de un físico, hay que tener algo más. Es más importante llegar a la gente por cómo eres y cómo te comportas con ellos que por tu físico.

¿Qué le atrae del mundo de la moda?

- Me encanta la moda en general, pero lo que más me gusta es el desfile. Querría dedicarme a ello.

Es estudiante de Derecho, ¿va a terminar la carrera o la va a dejar aparcada para dedicarse al complejo universo de la moda?

- Tengo la suerte de que estudio a distancia, por lo que voy a poder compaginarlo todo y acabar mis estudios.

¿Cuida mucho su alimentación?

- No; simplemente tengo una dieta mediterránea e intento comer sano. Tengo un metabolismo muy rápido y aunque como mucho, no engordo.

¿Sigue alguna rutina de belleza facial?

- Me desmaquillo con unos productos que nos regalaron durante el certamen. También uso el tratamiento que nos dio Cuca Miquel.

¿Es partidaria de la cirugía estética?

- Sí, por supuesto. Si hay algo que no te gusta en tu cuerpo es normal que quieras cambiarlo. Cada uno es libre de escoger cómo quiere verse.

¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta y cuál la que menos?

- Lo que más me gustan son mis piernas y lo que menos las manos.

¿Que deportes practica?

- Voy al gimnasio y patino en línea.

¿Es de las que liga o se deja ligar?

- Creo que un poco ambas. Depende de cómo sea la otra persona.

¿Cómo tiene que ser el chico que la enamore?

- Tiene que ser divertido. Me gusta reírme con mis parejas, para mí es lo más importante. Que sea buena persona y muy cariñoso.

Su nombre, su ciudad de origen y el hecho de ser estudiante de Derecho hicieron que los medios de comunicación le confundieran con la actual pareja del torero Enrique Ponce, ¿le molestó?

- Me asusté bastante, menos mal que se solucionó en unas horas.

¿Seguirá viviendo en Almería?

- De momento, y a la espera de lo que pase, sí, pero no tengo problema en mudarme si fuera necesario.