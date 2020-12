El estilo de... Edurne

¿Quién es ella?

Se llama Edurne García Almagro y es cantante, compositora, modelo, actriz y presentadora. Nació en Madrid en 1985 y se dio a conocer por ser finalista de la cuarta temporada de Operación Triunfo, en 2005. Su carrera profesional ha estado muy ligada a la televisión, más concretamente a los talent show: participó en ¡Más que baile! y Tu cara me suena y ganó en los dos. Además, es jueza en Got Talent, otro talent show de Telecinco. Como cantante, firmó con Sony Music tras su paso por Operación Triunfo. A día de hoy ha publicado siete discos y múltiples sencillos. Además, protagonizó el musical Grease y representó a España en el concurso europeo Eurovisión en el año 2015, aunque los resultados no le acompañaron. Actualmente la cantante disfruta de un buen momento profesional, es jurado de Idol Kids junto a Isabel Pantoja y ha lanzado en este extraño 2020 su séptimo álbum de estudio, Catarsis. Además, protagoniza varias campañas publicitarias.





Porque acaba de anunciar que espera su primer hijo junto a su pareja, David de Gea.Desde el año 2010 es pareja del futbolista David de Gea, con quien está instalada en Manchester (Reino Unido). Todo empezó cuando la Fundación Aladina puso en marcha la grabación de un CD solidario con la participación de músicos, cantantes y rostros conocidos. De Gea y Edurne compartieron tema y química. Después de aquel flechazo en el estudio de grabación, el portero del Atlético de Madrid y la cantante empezaron a salir.Leticia Riestra es la estilista que colabora con Edurne en Got Talent. Ella ha comentado en alguna ocasión que "al estar sentada en una mesa hay que conseguir algo espectacular por arriba, que llame la atención, así que jugamos mucho con los accesorios y los complementos, cosas que queden especiales en los planos medios y cortos".Es tan variado como sus diferentes facetas profesionales. Puede darlo todo sobre el escenario con un vestido de lo más sofisticado, acudir a un evento con un vestido de princesa o colaborar en más de un programa con estilismos muy arriesgados. Para actuar, sus grandes apuestas son Maya Hansen y María Escoté. "Me encantan los looks atrevidos y coloridos para el escenario", dice. No son solo las únicas marcas españolas por las que siente debilidad, ya que Juan Vidal es otro de sus creadores predilectos. No obstante, en su armario se combinan firmas nacionales y extranjeras, a las que no renuncia, y se siente cómoda con vestidos vaporosos, tonos empolvados y románticos peinados, pero también está estupenda con cazadoras de cuero y la melena suelta.En Los 40 Music Awards de 2019 deslumbró con un minidress plateado de manga larga de la firma Lia Astublla (en la imagen). Completó el look con sandalias de Mascaró, clutch de Jimmy Choo y joyas de Suárez. Una coleta alta fue el complemento para destacar las mangas y el brillo del vestido.Es habitual verle con vaqueros, jerséis y cazadoras de cuero. Tanto en suelo británico como español, el calzado predilecto de Edurne son las botas de Dr. Martens. "Me encantan porque sirven tanto para llevarlas allí si llueve, como aquí que hay otro clima. Siempre las llevo", asegura. Por mucho que los clásicos vaqueros azules sean un gran éxito en el día a día de muchas mujeres, la cantante tiene claro que no puede vivir sin unos pantalones vaqueros negros y cómodos.Todas aquellas que estén firmadas por marcas españolas.