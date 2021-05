El estilo de... Nuria Roca

¿Quién es?

Nuria Roca Granell nació en Valencia en 1972, y en su juventud lo de la televisión no entraba en sus planes. De hecho, se licenció en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia y fue en su último año de carrera cuando tuvo algún contacto con la pequeña pantalla. Eso sí, sin ninguna connotación profesional, ya que se puso ante las cámaras con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de fin de carrera. Poco después sus amigos la animaron a presentarse a un casting y así empezó a trabajar en la cadena autonómica valenciana como presentadora. En 1998 dio el salto a la televisión nacional de la mano de Chicho Ibáñez Serrador. Será por siempre la chica del Waku Waku, programa con el que consiguió popularidad. En los últimos años ha trabajado para cuatro cadenas generalistas diferentes.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque después de presentar durante solo diez días El Hormiguero, Nuria recuperaba su lugar como presentadora estrella, que lo es. Lo hará, además, como una de las pocas mujeres que lideran un programa, y concretamente un concurso, en la televisión española. Atresmedia ha anunciado que Roca conducirá Family Feud: la batalla de los famosos.

Vida personal

Lleva casada desde 2000 con el escritor Juan de Val, con quien tiene tres hijos. En 2017 fueron noticia varias veces por sus declaraciones sobre la relación abierta que mantenían; incluso llegaron a hablar de ello en prime time, en una entrevista con El Hormiguero.

¿Tiene estilista?

Sí, y se llama Montse Nieto. Ella es la culpable del comentadísimo cambio de estilo de Nuria para presentar El Hormiguero. Un tándem formado por camisa blanca y pantalón negro que repitió en los diez programas con el que su estilista quiso continuar en el concepto de look que lleva Pablo Motos. Por otra parte, también se buscaba "diferenciar su parte como colaboradora, en la que lleva looks más llamativos".

¿Cómo es su estilo?

Nuria Roca es ya toda una influencer que se atreve con looks coloridos y divertidos. Lo cierto es que hasta sus bikinis causan furor entre sus followers. Nuria tiene un estilo propio muy particular. No le tiene ningún miedo al color ni a las mezclas arriesgadas, empezando por la elección de sus gafas, siempre en tonos vibrantes, y acabando por zapatos con purpurina o bolsos muy llamativos.

¿Su mejor 'look'?

Todos los que luce en El Hormiguero son dignos de esta sección, pero uno (en la imagen) fue especialmente acertado, con una falda tubo estructurada de Zara en color negro, gran abertura delantera y cierre con botones, combinada con una blusa de manga larga estampada en negro y azul, con mangas ligeramente abullonadas, de la firma Antik Batik. Unos botines en negro ajustados al tobillo, de punta y tacón fino de Sergio Rossi, pusieron la guinda.

¿Y para el día?

A golpe de estilismos versátiles, sencillos, aptos para cualquier momento y plagados de tendencias, Nuria Roca se ha convertido en una gran referente de moda. La presentadora guarda un comodín muy especial en su armario del día a día, y es su pasión por una firma que las francesas adoran desde hace mucho. Se trata de Antik Batik, una marca afincada en París cuya creadora es Gabriela Cortese, una italiana de corazón galo.

Su prenda fetiche

La mezcla atrevida de estampados y colores son su seña de identidad.