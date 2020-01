Gwyneth Paltrow arrasa con las velas que huelen como su vagina

eeuu - La actriz Gwyneth Paltrow se ha convertido en protagonista gracias a un nuevo producto de su empresa de bienestar, Goop. No obstante, mientras en otras ocasiones sus lanzamientos han sido duramente criticados, la vela con aroma a su vagina -tal y como se llama el producto- ha causado furor y ya está agotada en la página web. La organización ha anunciado, eso sí, que repondrá las velas próximamente para todos aquellos que se hayan quedado con las ganas. "Esto huele como mi vagina", es la descripción del producto, que tiene un precio de 75 dólares (unos 67 euros) y que presenta como "un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado". Pero las notas que componen el olor de la vela poco tienen que ver con las partes íntimas de Paltrow. Y es que, tal y como recoge el New York Post, la vela surgió cuando la actriz trabajaba en la creación de un perfume con el perfumista Douglas Little y ella dijo: "uh... esto huele como mi vagina". Después de eso surgió la idea de la vela, que estuvo disponible poquísimo tiempo por el éxito generado. "Esta vela está hecha con geranio, bergamota cítrica y cedro, yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de abelmosco que nos hace pensar en fantasía, seducción y un calor sofisticado", se puede leer en la web de la empresa. Hace tiempo que Gwyneth Paltrow es más conocida por su faceta como gurú que la de actriz, y que ella misma habla de esa profesión en pasado. Desde hace unos años se dedica al mundo del wellness (bienestar), generando polémica con prácticamente todos sus lanzamientos.