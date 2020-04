Ikea comparte la receta de sus icónicas albóndigas

La cuenta de Twitter de Ikea en el Reino Unido publicó esta semana la receta de sus icónicas albóndigas y la salsa que las acompaña en un tuit que se ha hecho viral. La publicación en cuestión dice así: "¿Echas de menos tu ración de albóndigas de IKEA? Hemos creado una receta para que puedas recrear este delicioso plato en la comodidad de tu hogar".





Missing your IKEA meatball fix? We've created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7