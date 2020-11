Piden la PlayStation 5 por Amazon y reciben arroz y comida de perro

Durante los últimos días, internautas de Reino Unido que compraron la Play Station 5 en Amazon denunciaron en las redes sociales haber sido "estafados" por la tienda virtual tras recibir diferentes objetos no solicitados en lugar de la consola. Este es el caso de la periodista y presentadora de televisión April May, quien aseguró haber recibido una notificación de que su pedido no había podido ser entregado; sin embargo, horas más tarde llegó. Para su sorpresa, descubrió que el paquete recibido, en lugar de la consola que había ordenado, contenía una freidora eléctrica. Otro de los compradores aseguró haber recibido una bolsa de 5 kilogramos de arroz.



Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one's unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU