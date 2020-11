El pueblo de Fucking cambia de nombre para evitar bromas

austria – El poblado de Fucking, situado en el estado federado de Alta Austria, cambiará a partir de enero próximo de nombre ante las incesantes bromas en todo el mundo por su significado en inglés (follar), según informa la prensa austríaca. Fundado en 1070, el pequeño pueblo de un centenar de habitantes pasará a llamarse ahora Fugging, según se desprende de una circular del municipio de Tarsdorf, en el que se encuentra lo que aún se conoce como Fucking. Turistas de todo el mundo solían viajar hasta ahora a Fucking, situado a unos 40 kilómetros al norte de la histórica ciudad de Salzburgo, para sacarse una foto junto al letrero de la localidad. A lo largo de los años desaparecieron numerosos letreros de Fucking, hasta que el ayuntamiento del poblado decidió en 2005 colocarlos en cemento para impedir los hurtos. Fucking no es la única localidad europea con un nombre difícil de decir en voz alta sin esbozar una sonrisa o con un cartel de entrada más fotografiado que su plaza principal. En la Rusia rural encontramos Vagina, que en cirílico se escribe ??????, pero que no por ello deja de compartir significado con las lenguas que proceden del latín. En Francia, hay un pueblo llamado Condom, cuya toponimia tiene que poco que ver con un profiláctico sino que procede de una combinación de términos galos Condatomagos que significaba el mercado de la confluencia. Sin embargo, se tomaron de buen humor la resignificación contemporánea de su nombre y abrieron el museo del Preservativo en 1995. En Italia, hay un pueblo que se llama Bastardo en Umbria. Originalmente se llamava Osteria del Bastardo, y en la década de 1920 evolucionó a su versión abreviada. En España, uno de los carteles de entrada más fotografiados es el de Guarromán, en la provincia de Jaén. Su Ayuntamiento no solo se lo toma con buen humor, sino que lo abandera como parte fundamental de su identidad hasta el punto de albergar la sede de la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares.