Adolf Hitler se proclama ganador en las elecciones regionales de Namibia

Namibia – Adolf Hitler ha ganado unas elecciones regionales en Namibia. Pese a tener el nombre del dictador nazi, un concejal municipal se ha convertido en el nuevo administrador del distrito de Ompujdja, en la región de Oshana, en el norte del país. Su ideología no tiene nada que ver con la aria, es más, representa al SWAPO (siglas en inglés de Organización Popular del Suroeste de África), el partido gobernante y cuyo origen está vinculado al movimiento antiapartheid. "Que tenga este nombre no significa que quiera dominar Oshana", bromea el político en una entrevista para el periódico Bild . "Ni que me esté esforzando por dominar el mundo". Bromas aparte, Adolf Hitler Uunona explica al rotativo alemán que su padre le puso el nombre probablemente porque "no entendió lo que representaba" ni lo que hizo el supremacista blanco. Mientras fue niño vivió su nombre con normalidad, pero cuando se dio cuenta de a quién encarnaba, la cosa cambió. "No fue hasta que fui creciendo que me di cuenta que de que este hombre quería dominar el mundo entero", añade. Si bien ha descartado cambiarse el nombre porque a sus 54 años es demasiado tarde e implicaría demasiado papeleo burocrático, pide a todo el mundo que le llame Adolf Uunona. Ganó por una abrumadora victoria con el 84,88 de los votos. En Namibia, al ser una antigua colonia alemana, muchos llevan nombres alemanes.