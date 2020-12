Un hombre desnudo se arresta a sí mismo tras una persecución policial

australia – Un hombre desnudo y con un casco de moto en la cabeza se arrestó a sí mismo el pasado 21 de diciembre tras subir a un patrullero en plena ciudad de Gold Coast, en el estado australiano de Queensland, según comunicó 9NEWS. En un vídeo grabado por transeúntes se ve cómo el sujeto se escapa de la Policía que lo persigue. Luego, el hombre decide salir al camino, haciendo frenar al vehículo policial. Tras esto, abre la puerta lateral y se mete dentro del vehículo sin que los oficiales tuvieran que tomar cartas en el asunto. Tras darse cuenta de lo que acababa de hacer, el infractor empezó a gritar y golpear el techo de la furgoneta. Por su parte, los policías afirmaron que el hombre es inimputable, ya que padece una enfermedad mental, precisó Daily Mail.



A naked man has arrested himself after a bizarre pursuit on the Gold Coast. Stunned tourists filmed as the man, wearing nothing but a motorcycle helmet, was pursued by police along the tram tracks in Surfers Paradise. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/q2pQpfkk0W